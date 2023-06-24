ÇEK CUMHURİYETİN'DE KKTC RÜZGARI ESTİ
Ergün Yahat
Çek Cumhuriyeti'nde düzenlen toplam 14 ülkenin katıldığı uluslararası İBFF Balkan Fit Kids international yarışmalarında ülkemiz KKTC fitnes çocuk kulübü başarılara imza atıp izleyenlerden büyük beğeni alırken ülkemiz bayrağını Çek Cumhuriyetinde gönderde dalgalandırmanın büyük gururunu yaşayıp yaşattılar.
Yarışmalarda Nira Korahan 10 yaş Fitnes Stamina Avrupa birincisi. Erim Çavusoğlu 8 yaş Fit Kids Avrupa şampiyonu. Funda Özberkan 8 yaş Fitnes dans solo Avrupa ikincisi Kemal-Elif Ada Duo fit Kids Avrupa şampiyonu