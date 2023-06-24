Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, Rus yönetimine isyan girişiminde bulunan Wagner Grubu'nu ihanetle suçlarken Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verdi.

Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "(Rusya'nın) sırtından bıçaklanması" ve "gerçek bir askeri isyan" şeklinde nitelendirdi.

Halkın seçtiği bir başkomutana sahip olduklarını ifade eden Kadirov, "Putin, ulusa sesleniş konuşmasında yaşananları 'silahlı isyan' şeklinde değerlendirdi. Putin'in her sözünü tamamen destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadirov, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "vatan haini" olduğunu belirterek, "Yaşananlar devlete karşı bir meydan okumadır ve herkes bu meydan okumaya karşı ulusal liderin (Putin) etrafında birleşmelidir. Çeçenistan Cumhuriyeti'nde konuşlanan Savunma Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar'a bağlı birlikler bölgeye doğru yola çıktı. Rusya'nın birliğini ve devleti korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalıdır. Eğer bunun için sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız." dedi.

TAK

