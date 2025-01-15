Keskin virajları, yağmur sularının sebep olduğu çökmeler nedeniyle bölge halkının şikayet konusu olan Çayönü-Güvercinlik yolunu yenileme çalışmalarına başlandı.

Yenileme çalışmasıyla, 17,5 kilometre uzunluğundaki yolda tehlike arz eden virajlar devre dışı bırakılacak; yağmur sularının biriktiği yerler tamamen kazınarak yenilenecek; yolun bazı bölümleri de genişletilerek daha geniş seyahat imkanı sağlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Arıklı burada yaptığı açıklamada, Çayönü-Güvercinlik yolunun kangrenleşmiş, bölge halkının uzun zamandır şikayet konusu olan bir yol olduğunu belirterek, belediye başkanı ve muhtarların kendilerine bu konuda ciddi ricaları olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, konuyla ilgili geçmiş günlerde yapılan eylem sonrasında söz verdikleri gibi bugün başlanan yol yenileme çalışmalarının nisan ayı itibarıyla biteceğini kaydetti. Söz konusu yolun uzunluğunun 17,5 kilometre olduğunu belirten Arıklı, yol yapımında bazı yerlerde yolun genişletileceğini, bazı yerlerin tamamen kazılacağını, yolun iki ay içerisinde bitirileceğini vurguladı.

Çayönü-Güvercinlik yolunun yapımının ardından iş araçlarının Karpaz-Manastır yoluna geçeceklerini kaydeden Arıklı, “Biz verdiğimiz sözleri tutan insanlarız. Hükümet ne söz verdiyse, sözlerini yerine getiriyor.” dedi.

Türkiye ile imzalanan Karayolları Master Plan Anlaşması'nda yer alan 320 kilometrelik köy yollarının yapımında yarısının bittiğini, geri kalanının da iki firma tarafından hızlı şekilde yapıldığını kaydeden Arıklı, “Bir çok köyümüz kendilerinden başlanmasını istiyor ama bu sırayla yapılacak bir iş.” şeklinde konuştu.

-Bebek

Beyarmudu Beldiye Başkanı Bülent Bebek de, 2021'de Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Dairesi ile imzalanan protokolle Ercan Havalimanı-Güvercinlik yolunun yapılmasının planlandığını ancak Türkmenköy çemberine kadar gelinebildiğini belirterek, Beyarmudu Belediyesi sınırlarında bulunan 17,5 kilometrelik bölümünün yapılamadığını söyledi. Bebek, “Sizlerin ve hükümetin liderliğinde en azından bu başlangıç yapılıyor, verilen sözler yerine geliyor.”dedi.

Çayönü ve Güvercinlik muhtarları da “kanayan yaraları” olan yolun yapılması nedeniyle minnettar olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.