Ergün Yahat

Çayırova-Büyükkonuk anayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Atlen Ekren hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Ardahan'da sakinEkren, saat 21.20 sıralarında HP 064 plakalı araçla Çayırova istikametinden, Büyükkonuk Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve köprü başlangıcındaki beton sete çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Atlen Ekren Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Soruşturma devam ediyor.

