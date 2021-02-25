Dr. İlker İpekdal

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli jet hızıyla görevden alındı.
Eski Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür jet hızıyla istifa etti.
Yeni Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel jet hızıyla görevi devraldı.
Ama Sağlık Bakanı Müsteşarlığı makamına kimin getirileceğine bir türlü karar verilemedi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı aslında padişahın veziri olmakla eşdeğer gibidir.
Padişah devletin başı olsa da vezir sağ koludur. Yaptıklarının hepsini padişah adına yaptığı için de hiçbir yaptığından sorumlu tutulmaz.
Sorumlulukların çoğu Sağlık Bakanında olan bir sağlık sistemimiz var.
Sağlık Bakanı sağlığın ve aslında hükümetin vitrini iken, müsteşarı da sağlığın tam anlamıyla mutfağıdır.
Sağlıktaki tüm olayları yönetecek ve yönlendirecek güce sahiptir.
Pandemi döneminde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın vezir gücünü hepimiz gördük.
İhalelerde son söz söyleyen O!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne başkanlık eden O!
Kamu hekimlerine disiplinize edecek güce sahip olan O!
Disiplin soruşturmalarını takip edecek olan O!
Laboratuvarı, testleri, temas takip ekibini organize eden O!
O da O!
Peki eski Sağlık Bakanı Müsteşarı’nı hiç medya önünde gördünüz mü?
Sayın Pilli, topun ağzında iken müsteşarını yanında gördünüz mü?
Sayın Pilli ile zamanında alaylar edilirken müsteşarının desteğini gördünüz mü?
Sayın Pilli’nin icraatları eleştirilirken savunduğunu gördünüz mü?
Sayın Pilli eşini, ailesini göremezken, evine bile gidemezken mesaisini uzattığını gördünüz mü?
Hayır!
Kocaman bir hayır!
Bu sürecin kazananı, hiç zarar görmeyeni, hiç incinmeyeni, maddi manevi kayba uğramayıp tam tersi ‘’rızkını’’ alıp da giden Sayın Çaygür’ün ta kendisi olmuştur.
Sayın Çaygür, pandemi döneminin tek yara almayan bürokratı olarak tarihe geçmeyi başarmıştır!
Hiçbir yerine çizik dahi almadan bu dikenli yolda, Sayın Pilli’yi önüne siper ederek yürüdükçe yürümüştür.
Önündeki koruyucu görevden alınınca da adeta sıvışır gibi istifa etmesi de hiç şaşırtıcı gelmemiştir.
Şimdi sormak lazım.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı neden henmen belirlenemedi?
Şimdilerde ateşten gömlek diyerek istenmeyen makam ilan edilen bu ballı kaymaklı makam, Sayın Çaygür zamanında efsunlu muydu?
Yoksa Sayın Pilli, Sayın Çaygür’ün efsunu muydu?
Atansınlar da görelim, hep birlikte öğrenelim…
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