Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bu gece idrak edilecek Regaip Kandili’nin barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kandil nedeniyle yayınladığı mesajda, Regaip Kandili’nin mübarek üç ayların habercisi ve gönülleri manevi huzurla buluşturan müstesna bir gece olduğunu kaydeden Çavuş, "Regaip Kandili’nin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine de yer verdi.