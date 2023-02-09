TC ve KKTC Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tarihin en büyük felaketinin yaşandığını kaydederek, "Yaşadığımız bu felaket karşısında KKTC bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.

Deprem nedeniyle yedi gün milli yas ilan eden KKTC'nin dayanışma gösterdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle acımız da sevincimiz de birdir. Tüm KKTC makamlarına ve Kıbrıs Türk halkına, bu zor günlerde verdiği destek içinde ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Çavuşoğlu, depremin ardından KKTC sivil savunma ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini, sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ve sahadaki çalışmalara büyük katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

- “Bugün itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar”

Basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin tüm dünyadan güçlü bir dayanışma gördüğünü belirten Çavuşoğlu, bugün itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personelin yardım amacıyla bölgede olduğunu ve 19 ülkeden de yeni ekiplerin 24 saat içinde Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tarihin en büyük felaketinin yaşandığına işaret ederek, "Yaşadığımız bu felaket karşısında KKTC bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.

Deprem nedeniyle yedi gün milli yas ilan eden KKTC'nin dayanışma gösterdiğini aktaran, Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle acımız da sevincimiz de birdir. Tüm KKTC makamlarına ve Kıbrıs Türk halkına, bu zor günlerde verdiği destek içinde ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Çavuşoğlu, depremin ardından KKTC sivil savunma ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini, sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ve sahadaki çalışmalara büyük katkı sağladığını kaydetti.

- “Hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum”

"Deprem felaketinde ülkemizde bulunan ve hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" diyen Çavuşoğlu, Adıyaman ve Hatay Kırıkhan'da enkaz altında kalan sporcu kafilelerinin bulunduğunu ve oradan güzel haber almayı umduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, yurt dışından Türkiye'ye yardım amacıyla gelen ekiplere de teşekkür ederek, "Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. Bunun için de teşekkür ediyoruz, uluslararası topluma da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını, sahra hastanelerini, yardım malzemelerini ülkemize sevk ediyor. 9 Şubat itibariyle 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. Yine 19 ülkeden ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar" dedi.

- Deprem bölgelerine ek olarak 11 büyükelçi görevlendirildi

Çavuşoğlu, devletin tüm kurumlarının deprem için seferber olduğunu aktardı ve tüm sivil toplum örgütlerinin de seferber olduğunu kaydetti.

Covid-19 döneminde kurulan Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin yeniden faal hale getirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, merkezin depreme yönelik çalışmalara ve uluslararası desteklerin koordinasyonuna katkı sağladığını aktardı.