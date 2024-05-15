Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği “Dijital Çağda Dezenformasyon” konulu 4’üncü Uluslararası İletişim Sempozyumu’na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak ve iş birliği protokolü imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen sempozyuma katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada Ata yurdu Kırgızistan’da bulunmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

İletişimsizliğin en büyük dezenformasyonun zeminin oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, “Biz sizinle iletişim kurmaya, gönüllerimizi birleştirmeye geldik.” diyerek, bu zemini oluşturan yetkililere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, KKTC’nin Türk soylu bir devlet olduğunu ve Türk soyundan gelen kardeşleriyle coğrafi farklılıklarını paylaşmak istediğini dile getirerek, KKTC yükseköğretimi ile ilgili bilgi verdi.

KKTC’nin yüzünü dünyaya döndürdüğünü ve Avrupa standartlarını yakalamak için var gücüyle çalıştığını belirten Çavuşoğlu, Türk soylu devletlerle iş birliği yaparak deneyimlerin paylaşmayı milli hedef olarak gördüklerini söyledi.

Bu hedefte yürüyecek olan herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, özellikle öğrenci değişim programları ile Kıbrıslı öğrencilerin Kırgızistan’da öğrenim görmesini istediklerini kaydetti.

Bu bağlamda, DAÜ ile Manas Üniversitesi ve LAÜ ile Arabayev Devlet Üniversitesi arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalanacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Biz öğrencilerimizin büyük coğrafyalarda öğrenim görmelerini ve vizyonlarını geliştirmelerini istiyoruz. Bu nedenle, Ata yurdu Kırgızistan’la ve Türk soylu devletlere iş birliğimiz köklerimizi tekrardan buluşturacak ve daha güçlü hale getirecektir.” ifadelerini kullanarak, sempozyumun hayırlı olmasını diledi ve emek verenlere teşekkür etti.