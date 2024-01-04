Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün de devam eden İsias davasında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da tanık olarak dinlendi.

İlk günden itibaren deprem bölgesinde olan ve buradaki çalışmaları koordine eden Çavuşoğlu, “Böyle bir felaketin hazırlayıcısını affetmemiz, buna doğal afet dememiz mümkün değil. Bu kadar adi bir bina yapmayı nasıl başardılar? Bu insanlar katildir, katillikten yargılanmalıdırlar” dedi.

Depremin olduğu andan, Adıyaman’a ulaşılana kadar geçen süreyle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, enkazı dolaştığında durumun ne kadar kötü olduğunu anladığını ancak sabah, ilk gördüklerinden de kötü bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

- “Kimse yatağından çıkamadı”

Beton parçalarının yere atıldığında dağılacak kadar zayıf olduğunu, duvarların kartona benzediğini, enkazda hiçbir yaşam boşluğu kalmadığını belirten Çavuşoğlu, “Kimse yatağından çıkamadı, çocuklar resmen boğularak öldü, büsbütündüler, herhangi bir taştan kırılıp ezilen yırtılan tarafları yoktu” şeklinde konuştu.

-“Mal sahibi oralarda olduğunu söylüyor, tamamen yalan”

İlk ekiple Adıyaman’a geldiğini ve son ekiple döndüğünü belirten Nazım Çavuşoğlu “Mal sahibi oralarda olduğunu söylüyor, tamamen yalan. Ben onu tanıyorum. Gelmedi, yoktu. Söyledikleri gerçeklerle bağdaşmıyor. Enkazdan hiç ses gelmedi” dedi.

-“Ne geldiler, ne yardım ettiler ne de utandılar”

Nazım Çavuşoğlu, şunları da söyledi:

“Otel müdürü geldi, çocukların hangi odalarda kaldığını söyledi. Ben ‘otelin sahibi nerde’ diye sordum. ‘Ortada yok’ cevabını aldım. Ne geldiler, ne yardım ettiler ne de utandılar. Duruşmaya video konferansla bağlanarak verdikleri cevaplar bizi derinden yaralıyor.”

Yatırımcı ve sorumluların suçunu kabul etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, eşini, çocuğunu kaybeden ailelerin acısının dinmeyeceğini ancak adaletin tecellisiyle yüreklerine bir nebze de olsa su serpileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, “Böyle bir felaketin hazırlayıcısını affetmemiz, buna doğal afet dememiz mümkün değil. Bu kadar adi bir bina yapmayı nasıl başardılar? Bu insanlar katildir, katillikten yargılanmalıdırlar” şeklinde konuştu.

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın