Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz 1974’ün, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik yolunda attığı en önemli adım olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı günün, barış ve huzurun yeniden tesis edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’yla Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren baskı ve zulümden kurtularak kendi kimliğini, kültürünü ve varlığını özgürce yaşama imkânına kavuştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu büyük mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurma iradesinin, bugün iki devletli çözüm vizyonunun da temelini oluşturduğuna işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün, sadece geçmişte değil, bugün de güvenliğin ve istikrarın teminatı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının, geçmişte yaşananları gelecek nesillerin yaşamaması için egemen varlığı ve özgür yaşamın simgesi olan KKTC devletine, her koşulda sahip çıkma bilinciyle hareket ettiğini söyleyerek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu kutlu direnişin emanetini yarınlara taşıyacak güçlü nesiller yetiştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizin altını çizmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle Başta, liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Mutlu Barış Harekatına katılıp omuz omuza savaşan nice isimsiz kahramanlarımızı ve varoluş mücadelemizde canlarını feda eden mücahit ve Mehmetçiklerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, her zaman yanımızda olan destek ve yardımlarını esirgemeyen Anavatan Türkiye’ye, kahraman Türk ordusuna şükranlarımı sunuyorum.

Barışın teminatı, özgürlüğün simgesi olan Barış ve Özgürlük Bayramımızın 51. yılını yürekten kutluyorum.”