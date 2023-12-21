Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK) 50 yıldır doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Çavuş, TAK'ın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Ajansı- Kıbrıs, 50 yıldır doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya devam ediyor.

Türk Ajansı-Kıbrıs, kuruluşundan itibaren Kıbrıs Türk halkının haklı sesini yaptığı tarafsız ve güvenilir yayınlarla tüm dünyaya duyurmada önemli rol üstelenmiştir.

Ülkedeki basın yayına öncülük yapan, yayın politikalarıyla her zaman örnek bir duruş sergileyen TAK ayrıca birçok tarihi haberlere de imza atmıştır.

50 yıldır toplumun her kesiminin sesi olan TAK yöneticilerini ve çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”