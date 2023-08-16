Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Süt İmalatçıları Birliği ile Koop-Süt Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Çavuş, Süt İmalatçıları Birliği ile Koop-Süt Yönetim Kurulu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çavuş, Süt İmalatçıları Birliği İle Koop-Süt Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Süt İmalatçıları Birliği ile Koop-Süt Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Süt İmalatçıları Birliği ile Koop-Süt Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
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