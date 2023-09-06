“Gençleri küçükbaş hayvancılığa yöneltecek politika ve projeleri gündemimize aldık”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Hayvancılık Dairesi’nin yürüttüğü “Irk Tescili ile Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” konusunda toplantıya katılarak, bilgi aldı.

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, daire personeli ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Nazan Koluman ile konuya ilişkin bir toplantı yaptı.

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, gelinen noktadan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ülkede küçükbaş hayvancılığın önemine vurgu yaptı.

Hellim üretimiyle ilgili tüm bakanlık birimleriyle birlikte yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Çavuş, hayvancılık sektörünü cazip hale getirecek, gençleri küçükbaş hayvancılığa yöneltecek politika ve projeleri de gündemlerine aldıklarını kaydetti.

Özellikle kırsal kalkınmaya yönelik projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Çavuş, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık müdürlerimiz tüm yetiştiricileri kapsayacak politikalar ve destekler üzerinde çalışıyorlar. Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve daire personeli ile danışmanımız Prof. Koluman, Devlet Üretme müdürümüz ve SÜTEK müdürümüz ile yaptığımız bu verimli toplantıda son 4 yıldır devam eden çalışmaların artık meyvelerini almaya başladığımızı görüyorum. Tabi ki bu noktadan itibaren özellikle küçükbaş hayvancılıktan beklenilen miktar ve kalitede sütü nasıl üreteceğimizi, kimlerle çalışacağımızı, hangi ırkları ne şekilde geliştireceğimizi belirledik ve bu projeleri hayata geçirerek hızlı bir şekilde açığı tamamlamak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz.”

Koluman

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Nazan Koluman, ırk tescili ve ıslah stratejisi konusunda 2019 yılından bu yana yürüttükleri projeleri anlatarak, hellimin üretilmesi için gereksinim duyulan yüzde 50 artı küçükbaş hayvan sütünün elde edilebilmesi için çalışmaların başladığını ve buna göre yol haritalarının çizildiğini dile getirdi.

Koluman yaptığı sunumda, şu ifadelere yer verdi:

“Hellimin üretilmesi için gerekli olan kalitede küçükbaş hayvan sütünü üretebilmek ancak yerli gen kaynakları ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle ilk aşama ülkedeki küçükbaş hayvan çiftliklerinin tipolojisini çıkardık. Sistemlerle hayvan varlığını, hangi ırkların olduğunu belirledik. Daha sonra ülkede bulunan bu gen kaynaklarını anatomik, morfolojik özellikleri ile verimlerini ortaya koyduk. Koyun ve keçiden kendi personelimiz ile birlikte yaklaşık 5 bin hayvandan ölçümler aldık. Şu anda bir koyun ve bir keçi, yerli gen kaynağının tescil dosyasını hazırladık ve başvuruya hazır hale getirdik. İmalathane kapasiteleriyle koyun ve keçi varlığının süt üretimini eşleştirerek iklim değişikliği ve kırmızı et ihtiyacını da düşünerek tüm ülkemizi ve hem büyük hem de küçük bütün yetiştiricilerimizi kapsayacak bir modeli hazırladık ve sayın bakanımıza beş yıllık yol haritamızı sunduk”

litika ve projeleri gündemimize aldık”