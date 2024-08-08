Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Orman Dairesi ve Kıbrıs Hafriyatçılar Birliği arasında bölgede yapılacak kazılardan çıkan toprakların dökülebileceği alanların doğaya nasıl kazandırılacağı konusunda taahhütname imzalandı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve bölgedeki hafriyatçıların katılımıyla düzenlenen toplantıda, yapılacak kazılardan çıkan toprakların dökülebileceği alanlar belirlendi ve bu alanların doğaya nasıl kazandırılacağı konusunda karşılıklı taahhütname imzalandı.

-Kırok

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 27 Temmuz'da bölgede yaşanan doğa felaketine dikkat çeken açıklamasının ardından Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz’ın büyük bir duyarlılık göstererek kendisini aradığını ve bu önemli toplantıya katıldığını belirtti. Kırok, toplantıda, bölgede çalışan tüm hafriyatçıların duyarlı bir şekilde hareket ederek taahhütlerini imzaladığını ve doğa tahribatının önlenmesi için büyük bir adım attığını kaydetti.

Kırok, “Yeni kurulan Kıbrıs Hafriyatçılar Birliği'nin tüm hafriyatçıları bilgilendirmesi kararı alınmış olup, derneğe üye olmayan hafriyatçıların kaçak olarak doğaya döktüğü inşaat atıklarının önlenmesi için belediye ile işbirliği içinde olacakları belirtilmiştir. Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak bölgede kazı yapacak tüm hafriyatçılardan Kıbrıs Hafriyatçılar Birliği’ne üye olma koşulu aranacaktır. Aksi takdirde kazı çalışmalarına izin verilmeyeceği vurgulanmıştır. Toprak dökülecek alanların daha sonra ağaçlandırılması, Orman Dairesi ve hafriyatçılarla birlikte gerçekleştirilecektir. Bölgenin kontrolü için anayollara kamera sistemi yerleştirilecek ve gerekli takip yapılacaktır.” diye konuştu.

Başkan Kırok, bölgenin doğasının korunması için duyarlı davranan tüm hafriyatçılara ve Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz’a bölge halkı adına teşekkür etti.