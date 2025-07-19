(Kamalı Haber) - Girne’de yeni tanıştığı kadının çantasından para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Serkan Tan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgiliolarak şahadet veren Kaan Savaşkan olayla ilgili bulguları aktardı. Savaşkan 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Girne’de, faaliyet gösteren “Grand Pasha Casino” isimli işletme içerisinde müşteri olarak bulunan Serkan Tan yeni tanışmış olduğu ve konu Casino’ya birlikte gittikleri C.T (K-49)’nin slot makinesi üzerinde bırakmış olduğu krem renk “Chanel” marka çantası içerisinde muhafaza etmekte olduğu 400 Amerikan Doları nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığı belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aranmakta olan emare para olduğunu ve yanlının para ile ilgili olarak yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.