Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Adıyaman merkezli deprem yaralarının sarılması için vaat ettiği 20 milyon TL'lik nakit yardımı tamamladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, çalışmalarını Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yürüten Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu (KTDP) ziyaret ederek, Koordinatör Erçin Tekakpınar’a 20 milyon TL'lik nakit yardımın 2 milyon TL'lik son dilimini takdim etti.

Sarıçiçek, yaşanan felaketin bilinciyle sektör olarak ilk günlerden itibaren yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını, sektör sahip ve çalışanlarının ferdi yardımları yanında Birlik olarak aldıkları karar çerçevesinde nakdi katkı sağladıklarını kaydetti.

Sarıçiçek, sektör olarak nakit yardım vaadi veren ancak bu vaadi henüz yerine getirmeyen kuruluşlardan daha fazla toplumsal duyarlılık beklediklerini de belirtti.