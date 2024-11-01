Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur Belediye Başkanı Ve Ticaret Odası Başkanı’nı Kabul Etti Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur Belediye Başkanı Ve Ticaret Odası Başkanı’nı Kabul Etti

Editör: Mehmet Mehmet