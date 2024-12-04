Capital Group’tan Lefkoşa Maratonu’na anlamlı destek



Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel maraton, bu yıl da anlamlı bir amaca hizmet etti.

"Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinlik, Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanların tedavilerinin kesintisiz devam edebilmesi için gerekli olan cihazların alımına katkıda bulunmayı amaçladı.



Etkinliğe destek veren kuruluşlardan biri olan Capital Group, toplumun ihtiyaçlarına yönelik projelere katılım sağlamayı bir gelenek haline getirmiş durumda.



Bu gelenek doğrultusunda Şirketin kurucu başkanı Tekin Arhun’un vizyonu ve toplumsal sorumluluk konusundaki hassasiyeti ile Çocuk Onkoloji Servisi'ndeki minik kahramanların tedavi süreçlerinde kullanılan cihazların alımı için bağış toplandı.



Toplumsal dayanışma örneği sergileyen Capital Group’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da göstermiş olduğu bu eşsiz duyarlılığa, organizasyonda emeği geçen herkese ve katılımlarıyla Çocuklarımızın Zaferine ortak olan değerli halkımıza biz de teşekkür ederiz."