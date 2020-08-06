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Çanlar Tatar için fena çalıyor

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

06 Ağustos 2020, 03:19

Kimse gelmemişti Ersin Tatar gibi.

Kimselere böyle bir kredi de verilmemişti.

Özgürgün’den sonra kapılar ardına dek açıldı.

Buyur etti koskoca UBP.

Sonra ne yaptı?

Sonrası bir cihan harbi gibi.

Berahava oldu herşey.

Kırılmadık kalp kalmadı.

Söylenmedik hikaye eksik kaldı.

1 yılda gelinen yere bak.

1 yılda cömertce tüketilen krediye bak.

1 yılda varılan bıçak sırtı noktaya bak.

*****

Sözde daha Cumhurbaşkanı olacaktı!

Bıraktı diyorlar Cumhurbaşkanlığı emelini.

Başbakanlık bile gitti diyorlar.

Galiba kendisi de hedefleri güncellemiş.

UBP Başkanlığına revize etmiş hayallerini.

Ama önüne geleni suçluyormuş.

O beni kazıkladı, bu yalan söyledi diye.

Tamam da soruyor millet.

Kendisi en başta yapması gerekeni yapmış mı?

Yani şöyle bir ayna önüne geçmiş mi?

Sonra aynadaki surete sormuş mu?

Yani kendisine “ben nerede hata yaptım” demiş mi?

*****

Hata kabul etmiyor, kimseye güvenmiyor, dinlemiyor.

E, bu gemi böyle yürümez ki!

Başbakanlık, herşeyi bilirim demek mi?

Genel Başkanlık, ben yaparım olur mu?

6 ay boyu Hükümet görüşmesi yaptı.

Ama 6 ayda kuramadı da, bozamadı da.

Şimdi ne oldu?

Ortağı güvenmiyor, görüştüğü partiler güvenmiyor.

Peygamber inse kurtarmaz artık diyorlar.

Anakara’da iki resim de paklamazmış.

Big Ben selfisi de paklamamıştı zaten.

Sağı bubi tuzağı, solu mayın tarlası.

Eee, insan ektiğini biçer derler.

Tatar da biçiyor galiba.

Çünkü çanlar çok fena çalıyor.

Geldiği gibi gidecek diyor partilileri.

Pılısını pırtısını toplasın diyorlar.

Doğru mu Sayın Ersin Tatar?

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