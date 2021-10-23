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Çanak kimin başında kırılacak!

Levent Özadam
Türkiye

Levent Özadam

23 Ekim 2021, 13:04

Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Aslında Sedat Peker’in açıklamaları arasında çok önemli bir detay var…

İstifa edip gitsinler!

Yoksa tek tek kayıtları yayınlayacakmış…

Birde bahsetti listenin kendine karşı olanlar listesi olduğunu iddia ediyor!

Burası biraz havada kalmış işte…

Sedat Peker ile bizim siyasiler arasında nasıl bir husumet olabilir ki!

Şahsen olamaz da…

Peki buradaki bazı iş insanları vasıtası ile olabilir mi diye düşünmeden edemiyoruz!

Sedat Peker bizim yöneticilerden bir şey mi istedi de kimsenin haberi olmadı…

Ya da istediği olmasın diye birileri çomak mı soktu!

İşte bu olabilir…

Başka bir olasılık daha;

KKTC’nin siyasi yapısı değiştirilmek mi isteniyor?

Elbette tamamen söylentiden ibaret ama sırada öyle isimlerin olduğu konuşuluyor ki…

Devletin en tepesinden en altına kadar!

FETÖ söylentileri de az değil…

Burada FETÖ’cü olduğu için bedel ödemeyenler olduğu iddiaları da havalarda uçuşuyor!

Sahi geçmişte FETÖ’cü olduğu söylenen ama bir türlü yakayı el vermeyen kim ya da kimler var ki…

Sürekli söylendi ama hepsi havada asılı kaldı!

Diyeceğimiz şudur;

Birileri düğmeye bastı da yıllardır elde biriken kirli çamaşırlar yeni ortaya çıkmaya başladı, dün de ifade ettiğimiz gibi KKTC siyasetine ayar mı veriliyor dersiniz?

Dün itibarıyla güçlü adaylardan Faiz Sucuoğlu, resmen hedef tahtası haline getirildi…

Amca oğlunun da arandığı filan iddia edildi!

Akşam saatlerinde kendisini aradık doğruluk derecesini öğrenmek istedik…

Güldü;

Yahu daha 5 dakika önce yanımdaydı ayrıldı dedi…

Bir de şu bir milyonluk mesele var!

Güya Faiz bey söz konusu kadına 1 Milyon TL teklif etmiş, kayıtları almak için…

Öyle bir kahkaha attık ki, kulağımızın zarı patladı!

Tabi ki çok daha detaylı konuştuk ama en azından özetini paylaşalım sizinle…

Sucuoğlu bu iş zaten bitmişti dedi, ama şimdi ilk turun garanti olduğunu düşünüyor!

Saner’e ve başka bir adaya hayli öfkeli ama bu konularda yorum yapmasının doğru olmayacağına inancını ifade etti…

Sahi üç aşağı beş yukarı kazmaya yakın olan bir aday niye böyle yollara tenezzül etsin ki!

Hem saçmalık hem de ahmaklık olur!

Üstü kapalı bir detay daha verelim;

Olayın baş kahramanı kadın ifadesinde Sucuoğlu konusunda tek bir kelime bile etmemiş, hatta başka birinin ismini de vermiş…

Ama bunu açıklamak ve gerçekliğini ortaya çıkarmak tabi ki polisin sonra da yargının görevleri arasındadır!

KKTC tarihinde şu sıralar hiç görülmemiş bir skandal yaşanıyor…

Her şey birbirine girmiş durumda!

Kolaycada unutulacak gibi değil…

Kesin olan şu var;

Siyasetçi, mafya ve tabi ki bazı medya birimleri öyle bir işler karıştırıyor ki bu skandalın daha ilk perdesi oynanıyor…

Bilgi kirliliği de en üst seviyede!

Seviyesizlik haksız yere eleştiriler de etik kurallara ve insanlar haklarına ters düşüyor…

Ama belli ki senaryo yeni değil!

Sonu ne olacak kimse tahmin bile edemiyor…

Kesin olan ise çanak birilerinin başında fena halde kırılacak!

Onun içindir ne olacaksa olsun artık…

Ama şunu da biliyoruz ki çanağın kırıntıları çok kişiyi de yaralayacağa benziyor!

Şahap Tokatlı açıklama yaptı…

“Sayın Levent Özadam,
Haberinizi üzülerek okudum. Öncelikle aşağıdaki hususları belirtmek isterim:
1- 1 yıllık sözleşme ile Bakanlar kurulu kararıyla istihdam edildiğim görev bir danışmanlık görevi değildir. Herhangi bir makama veya kişiye danışman değilim.
2- Konu görev, Başbakanlığa bağlı bir birim olan Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’dir.
3- ABKM’de yerel hukuk ve sair mevzuata ilişkin ihtiyaç görülen hususlarda, takriben 20 yıllık mesleki tecrübeye haiz, İstanbul ve Lefkoşa Barolarına kayıtlı; yüksek lisans konusu Avrupa birliği ve uluslararası ticaret olan, muhtelif üniversitelerde zaman zaman part time öğretim görevliliği yapmış, yüze yakın konferans ve eğitime katılmış bir kıdemli Avukat ve Hukukçu olarak uzun yıllar meslek icra eden, deneyimli, uluslararası eğitimlerle edinmiş olduğum birikimin devletin menfaatine kullanabilmem amacıyla kabul etmiş olduğum bir görevidir…
4- Bu görev nedeniyle, 2006 yılından beri faaliyet göstermekte olan ofisimi de kapatmış bulunmaktayım. Dolayısıyla benim eğitim ve kıdemimdeki bir Avukatın serbest çalışarak Çok daha fazla gelir elde etme imkanı olduğu açıktır.
5- Ülkeme faydalı olabilmek gayesi ile verilen bu görevi kabul etmemi neden bu kadar hayretle karşıladığınızı ve bu hususta haber yapmadan önce neden bilgime başvurmadığınızı maalesef anlayabilmiş değilim.
Bu açıklamamı cevap hakkım olarak kamuoyunun bilgisine getirmenizi istirham ederi

Saygılarımla,”

Av. Şahap Tokatlı, LLB, LLM

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