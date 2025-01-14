

Polisin açıklamasına göre, Ahmet Kurtul (E-64) saat 11.00'de yönetimindeki HR 010 plakalı araçla seyir halindeyken sağ şeride geçip karşıdan gelen Reşat Sarp (E-84) yönetimindeki PR 129 plakalı salon araçla çarpıştı.



Kaza sonucu yaralanan Sarp kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, araçta yolcu olarak bulunan Özenç Sarp (K-81) Kolan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahmet Kurtul ise, kaburgasında kırık teşhisiyle müşahede altına alındığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden kendi isteğiyle taburcu edildi.



Soruşturma devam ediyor.

