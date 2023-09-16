Çamlıbel-Geçitköy ana yolunda bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, dere yatağına yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre Çamlıbel - Geçitköy ana yolu üzerinde, 37 yaşındaki Şengül Akıncı, yönetimindeki NL 768 plakalı araçla Geçitköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bariyerlere çarpıp takla atarak dere yatağına yuvarlandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.