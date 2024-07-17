Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Murat Şan bugün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.36'da Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde bulunan Oral Güvenlik şirketinde bulunduğu bir sırada, aynı iş yerinde çalışan iş arkadaşı R.D tarafından iş yerinde bulunan ofis masasının çekmecesine bıraktığı 3550 TL nakit parayı alarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde gelmesi üzerine zanlı Murat Şah’ın iş yerinde tespit edilerek polise davet edildiğini, ardından aynı gün sözlü beyanında işlediği suçu itiraf ederek kabul eden zanlının, mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının çekmeceden parayı alıp, çantasına koyarken görüldüğünü söyledi. Polis, zanlının 28 Haziran 2024 tarihinde 30 günlük vizeyle ülkeye geldiğini, söz konusu iş yerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Polis, zanlıyı çalışma izinsiz çalıştıran iş yeri hakkında da soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını, ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirerek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.