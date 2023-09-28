Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllüleri tarafından düzenlenen Temiz Girne Hareketi Çalıştayı'na katıldı ve çevre farkındalığının önemine dikkat çektiği bir konuşma yaptı. Sibel Tatar, Tatlısu Hedef Sıfır Atık Projesi'nin yüzde 85 başarıya ulaştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, çevre sorunlarının, halk sağlığını ilgilendiren ve herkesin sorumluluğunda bir olgu olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, bu sorunun katılımcılık ve ortak akılla hareket edilerek çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda çevre kirliliğine dikkat çekildiğini ve katı atıkların toplanmasının tartışıldığını belirten Sibel Tatar, 2023 yılında hala bu sorunun varlığının üzücü ve düşündürücü olduğunu ifade etti.

Çevreyi kirletenleri ihbar etmenin ve ceza kesmenin önemli bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirten Sibel Tatar, belediye zabıtaları ve Çevre Koruma Dairesi çalışanlarının sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Çevre Yasası'nın harfiyen uygulanmasının gerekliliğini vurgulayan Sibel Tatar, çevre kirliliği konusunda verilen cezaların caydırıcı olması gerektiğini dile getirdi.

Çocuklara, çevre farkındalığını aşılayan, çevre bilinci kazandıran eğitimler verilmesinin önemine dikkat çeken Sibel Tatar, düzenli çöp toplama, ayrıştırma ve çöp atanların cezalandırıldığı bir düzenin oluşturulmasının; ancak okullarda verilen eğitimle mümkün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen "Hedef Sıfır Atık Projesi"nin Tatlısu'da yüzde 85 başarıya ulaştığını paylaşan Sibel Tatar, çevrenin korunması ve yaşanabilir gelecek için herkese görev düştüğünü ve ortak çözüm ve dayanışma adına iş birliği gerektiğini kaydetti.

Proje kapsamında plastik, kağıt, cam, pil, atık yağ ve tıbbi atıkları toplandığını ve geri dönüşüm için firmalarla protokoller imzalandığını aktaran Sibel Tatar, çevre bilinci oluşturmak için farklı çalışmaların yapıldığını da belirtti. Projede katkısı olan herkese teşekkür eden Sibel Tatar bu tür projelerin devlet politikası haline gelmesi temennisini dile getirdi.

Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve sıfır atık projelerinin hükümet programlarına alınması gerektiğini vurgulayan Sibel Tatar, geleceğin ve çevrenin korunması için adımların atılması gerektiğini söyledi.

Tatlısu'da yürütülen projenin başarılı sonuçlarını gösterdiğini belirten Sibel Tatar, 147 ton cam, 226 ton plastik, 44 ton kâğıt, 21 kg pil ve 19 kg tıbbi atığın geri dönüşüme verildiğini paylaştı.

Sibel Tatar, Temiz Girne Hareketi'ni tebrik ederek, başarılar diledi.