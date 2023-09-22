Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Birlik binasında dün yapılan toplantıya, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

-Adanır: “Devlette teknik donanımlı kişilerin olması bizim için iletişim açısından önemlidir”

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bakan ve heyetine Birliği ziyaret ettikleri için teşekkür etti.

Seçim döneminde her görüşten siyasi partinin KTMMOB’yi ziyaret ettiğini anlatan Adanır, “Hepsi ile özellikle teknik konularda ülkenin geleceği ile ilgili neler yapılması gerekir, toplumun ve bizlerin neler beklediğimizle ilgili fikirlerimizi paylaşırız. Ziyaret edenlere her zaman da şunu söyleriz; Meclise girerken Birliğimize bağlı Odaların üyelerinden birilerinin seçilmesi, hem bizim için hem toplum için hem de ülke siyaseti için büyük kazanımdır” dedi.

Tunç Adanır, devlet yapısı içerisinde teknik donanımlı kişilerin olmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bu teknik donanıma sahip kişilerin gerek siyasi hayatta gerekse kamuda üst düzey görevde olması bizim için çok önemlidir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de iletişim kurma açısındandır. Son zamanlarda bu iletişim kısmında büyük zorluklar çekmekteyiz ki sizinle yakın geçmiş dönemde bu konuları birlikte yaşadık, bundan dolayı da size tekrardan teşekkür ederiz” dedi.

İletişim kurmanın önemine işaret eden Adanır, son dönemlerde kendilerini ilgilendiren teknik konularda KTMMOB ve bağlı odalardan görüş alınmadığını ifade ederek bundan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Adanır, “Biz aslında Birlik ve Odalar olarak kendimizi yarı kamu gibi görmekteyiz ve devletin bir parçası olarak saymaktayız. Bir yasa hazırlanacağında mesleki teknik bilgi açısından her türlü desteği vermekteyiz. Bizim en büyük beklentimiz siyasi mercide görev yapan sizler gibi kişilerin sürekli olarak bizlerle iletişim içinde olması ve ihtiyaç olması halinde bizlere danışılmasıdır. Fikir birlikteliği veya ayrılığı olabilir ancak bunları çağdaş insanlar gibi karşılıklı görüşmeler yaparak tartışılarak bir noktaya gelebilecek düzeyde ve kültürel birikime sahip bireyleriz. Göreve geldiğiniz andan gündemi sarsacak olaylar ile uğraş vermektesiniz. Bu ortaya çıkardığınız yolsuzluk her bakanlığın içerisinde takip edilip de ülkede bu gibi durumları kabullenme psikolojisine artık bir son verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu sineye çekilip de ‘zaten bu ülkede böyledir’ denmesine hepimiz karşıyız. Bu yönde attığınız adımdan dolayı da sizi tebrik ederiz. Tekrardan bizi ziyaret ettiğiniz için de teşekkür eder, bakanlık görevinizde başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

-Gardiyanoğlu: “Bakanlık olarak KTMMOB’den ciddi desteğe ihtiyacımız var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, bakan olarak ilk resmi ziyaretinin KTMMOB’ye yaptığını belirterek, “Başkan ile konuştuğumda üyesi olduğum Birliğe ben gelmek istediğimi söyledim” dedi.

“Elimiz biraz dolu geldik” diyen Sadık Gardiyanoğlu, “Başkanın söylediği birçok şeye katılıyorum. Özellikle bu iletişimsizlik konusunda bir köprü olarak bazı yanlış anlaşılmaları da rayına koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar bakanlığa ait birçok sosyal tesisin olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, “Bunlar 18 yaş üstü ve altı rehabilitasyon merkezlerimiz, yaşlı bakım evlerimiz huzurevlerimiz ile ilgilidir. Tesisleri müdür ve müsteşarımlar birlikte gezdiğimde çok ciddi yapısal anlamda eksikliklerimiz var. Bunları Planlama ve İnşaat Dairemiz ile görüştüğümüzde maalesef evet yapılabilir ama uzun bir süreç alacağını anlıyoruz” dedi.

KTMMOB’den ciddi desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “Bizim blokelerimiz veren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi veya diğer birimler, KTMMOB’nin raporlarını kabul ediyor. Bununla ilgili sizlerden oluşacak bir komitenin çalışması ile eksiği olan binalarımızla ilgili keşif ve ihaleye çıkma zorunluluğunda şartnamelerin sizler tarafından hazırlanmasını isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sadık Gardiyanoğlu, “Diğer iki tane projemiz var sıfırdan bunu bir yarışma projesi yapmak istiyoruz. Mimari, statik, elektrik ve mekanik vizeleri alınmış bir projedir. Biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez binasıdır. Oluşturacağınız komite Bakanlık, Sosyal Hizmetler, İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Çalışma Dairesi toplam 5 birim olmak üzere ihtiyaç programının oluşturulması, tasarımların yapılması ve bu projelerin keşifleri ve şartnamelerine kadar sizlerle bir protokol yapmak arzusu içerisindeyim. Diğer bir projemiz de Yeniererköy’de Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile bakanlığımıza devredilen bir Rehabilitasyon Merkezi ile ilgilidir. O binanın genelinin ekonomik ömrünün kalmadığına inanıyorum. Oraya da bir Rehabilitasyon Merkezi projesi isteyeceğiz. Bunları hızlı bir şekilde isteyeceğiz çünkü 2024 yılının yatırım kalemlerine almamız gerekir” diye konuştu.