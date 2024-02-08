Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Memur-Sen’in davetlisi olarak adaya gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci’yi kabul etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney konuşmasında sendikasının kurulduğu günden bu yana Kıbrıs milli davasını savunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, Kıbrıs’ta iki devletli iki toplumlu eşitlik temelinde bir çözümü istediklerini kaydetti.

Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında sendikacılığı önemsediğini ve her zaman sendikal yaşama destek verdiğinin altın çizerek Türkiye Kamu-Sen’in Türkiye’de yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti.

Anavatan-Yavruvatan ilişkilerinin gelişmesinde sendikaların önemli rolü olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kapılarının her zaman konuk sendikalara açık olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.