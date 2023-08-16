Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık personeli ile tanışma toplantısı yaptı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, personelin, sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık personeli ile tanışma toplantısı yaptı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, personelin, sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
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