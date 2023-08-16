Tarım Dairesi’nden önemli duyuru: Piyasadan toplatılıyor Tarım Dairesi’nden önemli duyuru: Piyasadan toplatılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bakanlık personeli ile tanışma toplantısı yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, personelin, sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.