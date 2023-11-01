Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) heyetini kabul etti.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, ÖZEV tarafından hazırlanan 7/24 hizmet esaslı “Yaşam Destek Merkezi Projesi” için Gardiyanoğlu’ndan destek istendi. Gardiyanoğlu da, sosyal devlet anlayışıyla özel gereksinimli bireylere destek olacak projelere katkı koymaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

-Görsay: “24 saat esaslı bireyselleştirilmiş bir program sunma hedefleniyor”

ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay kabulde, farklı gelişen bireyler için ÖZEV tarafından hazırlanan 7/24 hizmet esaslı “Yaşam Destek Merkezi Projesi” hakkında Gardiyanoğlu’na bilgi verdi.

“Yaşam Destek Merkezi Projesi” ile farklı gelişen bireylere 24 saat esaslı bireyselleştirilmiş bir program sunmayı hedeflediklerini anlatan Görsay, söz konusu bireylerin örgün hale getirilmiş bir ortamda, toplumsal uyumlarını ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirecek bir destek programı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Farklı gelişen bireylerin sorunlarını da Gardiyanoğlu’na aktaran Görsay, sağlık kurulu raporu ile ödenek alan bireylerin ödeneklerinin yetersiz olduğunu söyleyerek, bu ödeneğin asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğine işaret etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen bakıcı desteği hizmetinin sosyal devletin gereği olarak daha etkin bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yapan Görsay, bakım desteğinin doğru ekip, bilgi ve tecrübe ile yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Ersin Görsay, anne babası olmayan çocukların hayatlarını devam ettirebilmesi için destekleyici yasal düzenlemelerin hayat bulması konusunda da Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek istedi.

-Gardiyanoğlu: “İş birliği yapmaya hazırız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da ÖZEV’in, farklı gelişen bireylere destek olunmasında önemli bir görev yaptığını belirterek, KKTC’de özel eğitimin fedakârlıkla yapıldığını ifade etti.

Sosyal devlet anlayışıyla, özel gereksinimli bireylere destek olacak projelere katkı koymaya her zaman hazır olduklarını kaydeden Gardiyanoğlu farklı gelişen bireylerin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi için iş birliğine açık olduğunu ifade etti.

Yaşam Destek Projesi’nin hayata geçirilmesi için, Vakıf ile Bakanlık arasında iş birliği protokolü yapılarak görev ve sorumlulukların belirlenmesi konusunda görüş alışverişi yapılabileceğini ifade eden Gardiyanoğlu, projenin keşif ve şartnamesinin hızlı bir şekilde hazırlanması halinde, gerekli teknik ve yasal düzenlemelerle ilgili iki kurum arasında istişarede bulunulabileceğini belirtti.

"Görev süremiz içinde Bakanlığımıza bağlı huzurevleri ve on sekiz yaş üstü rehabilitasyon merkezlerini mümkün mertebe güçlendirmeyi ve bu tesislerde verilen hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, özel gereksinimli çocukların ebeveynleri için de ‘’Kısa Bir Mola, Kısa Bir Nefes’’ Projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gardiyanoğlu farklı gelişen bireylerin ailelerinin kendine zaman ayıramadığını, sosyal sorunlar yaşadığını kaydederek hem ailelerin hem de çocukların sosyalleşmeleri için imkân yaratılacağını sözlerine ekledi.