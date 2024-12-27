Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, “çalışanlarla birlikte, emeklilerin maaşlarında kayıplara sebep olacak değişikliğin yapılmasına karşıyız” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hükümetin 1981 yılından beri uygulanmakta olan ve kazanılan bir hak niteliği taşıyan; İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Hayat Pahalılığının, maaşlara yansıtılması yönteminde değişiklik yapılmasına yönelik olarak hazırlanan ve 20 Aralık 2024 tarihinde, Resmi Gazetede yayınlanarak Kamu oyunun bilgisine getirilen, yasa değişikliğine karşıyız” denildi.

Açıklamada, “Konunun takipçisi olacağımızı ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği olarak gerekli tepkiyi ortaya koyacağımızı duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklama, şöyle devam etti:

“İlgi yasa ile amaçlanan; Devlet İstatistik Kurumunca altı aylık aralıklarla hesaplanan Hayat Pahalılığı oranının, 1981 yılından başlayarak, günümüze kadar yapıldığı gibi, o günkü brüt maaşlar üzerinden değil, başlangıç yılı başında oluşan asli maaş üzerinden hesaplanması yöntemine geçilmesidir. Bu yönteme geçilmesi halinde, Tüm çalışanların ve emeklilerin maaşlarında bir kaybın oluşması kaçınılmazdır. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği ve gerçek enflasyonun ortaya konup konmadığı konusunda, kamuoyunda şüphelerin bulunduğu günümüzde, Hükümetin bu yöndeki bir değişiklikle, çalışanlarla birlikte, emeklilerin maaşlarında kayıplara sebep olacak böyle bir değişikliğin yapılmasına, Emekliler Camiası olarak karşı olduğumuzu, Tüm Kamuoyunun bilgisine getirir, konunun takipçisi olacağımızı ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği olarak gerekli tepkiyi ortaya koyacağımızı duyuruyoruz.”