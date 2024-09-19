Rum polisinin Güney Kıbrıs’ta “Aradip” bölgesindeki bir şirketten 35 bin euro değerindeki iki kamyonun çalınmasıyla ilgili olayın arkasında “KKTC’deki kaçakçılarla çalıntı kamyonların yasa dışı alım satımının bulunduğunu düşündüğü” iddia edildi.

Söz konusu olayla ilgili olarak üç kişinin tutuklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun son aylarda Larnaka bölgesinde yaşanan ikinci benzer olay olduğuna işaret etti.

İnşaat malzemeleri nakliyatı yapan bir şirket tarafından 5 Eylül’de Aradip Polis Karakolu'na bir şikâyette bulunulduğunu kaydeden gazete, söz konusu iki kamyonun Aradip’te şirketin depolarının bulunduğu etrafı çitle çevrili alandan çalındığını belirtti.

Polisin üç gün sonra kamyonları Larnaka’ya bağlı “Goşşi’de” (Üçşehitler) ormanlık alanda bulduğunu yazan gazete, kapalı devre kamera materyallerini analiz eden polisin olayla ilgili olarak 12 Eylül’de 42 yaşındaki bir şahsı tutukladığını kaydetti.

Olaya karıştığından söz edilen 41 ve 38 yaşlarında iki kişinin daha polis tarafından tutuklandığını yazan gazete, tutuklanan şahısların olayla ilgili sorgulamalar bitene ve dava dosyalanana kadar serbest bırakıldıklarını ekledi.