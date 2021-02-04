Dr. İlker İpekdal

Vakalar arttı.
Piki yaşıyoruz.
Yılbaşında ektiklerimizi şimdilerde biçtiğimiz ortada.
Pikin birkaç gün daha sürüp inişe geçmesi bekleniyor.
Tabii herkes üzerine düşeni tam olarak yaparsa.
Covid-19 tanısı konulanların arttığı bir gerçek.
Hastanede yatan hasta sayısının da arttığı bir gerçek.
Yoğun bakımda 12 hastanın (artıp azalabilir) yatırılarak tedavi edildiği de bir gerçek.
Diğer bir gerçek de, bazı sağlık profesyonellerinin panik havası içerisinde halkı yönlendiriyor olması.
Profesyonellerin toplumu disiplinize etme amacıyla ciddi uyarması başka, toplumu paniğe sürükleyici açıklamalar yapması başka bir durumdur.
İçinden geçmekte olduğumuz pik sürecini ise siyaseten ajite etmek ise bir kenara yazılması gereken bir yaklaşımdır.
‘’Panikleyelim de ne yapalım?’’ diye serzenişte bulunacak meslektaşlarım olabilir.
Buna cevap olarak: ‘’Paniklemeyin, bizler de varız.’’ Diyenlerimiz bir hayli fazla.
Pandemi krizinin hasta takip ve tedavi yönetimi sadece Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi değildir, olmamalıdır.
Ayaktan Tanı’da konuşlanan pandemi merkezi var.
Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler var.
Medyada gördüğümüz 10 kadar doktorun haricinde, sayıları bini geçen bir doktor ordusu var!
Amaç vakaların azalmasını sağlamak, kayıpların önüne geçmek ise sadece kapanmak yetmez!
Diğer tüm ülkelerin yaptığı gibi, sağlık sistemini kamu-özel topyekün organize etmek gerekir.
Bir panik içerisinde sorulan bir soruya, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ali Pilli, B planının olduğunu söyledi. A planının mevcut dar kadro sağlıkçılarla çalışmak olduğunu hepimiz öğrendik artık.
Ama kimse Sayın Pilli’nin B planı hakkında hiçbir şey bilmiyor.
Zaten bu gidişle hiçbir zaman öğrenilemeyecek de!
Dün de aynı panik ve yönlendirme içerisinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği aynı soruyu: ‘’Bir sonraki planınız nedir?’’ dediler.
Fakat gerek sağlığın başı, gerekse doktorların çatı örgütü ok önemli bir detayı görmezlikten gelmeye devam ediyor.
Tüm sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarını pandemi için birlikte organize edilmesi!
Pandemiyi Acil Durum Hastanesi’ne sıkıştırıyorlar bile isteye!
Pamuk ipliğine bağlanmış şekilde ilerletiyorlar pandemi gemisini!
Birkaç sağlık çalışanının cepheden düşmesine kalıyor pandemi yönetiminin çökmesi!
Dışarıdaki sağlık profesyonellerinin yardım desteği taleplerine cevap bile verilmiyor.
Dışarıdaki sağlık profesyonellerinin önerilerilerine de kapalılar.
Dışarıya tamamen kapalılar!
Anlaşılamıyor!
Bu anlaşılmazlık içerisinde bir de panik havası estiriyorlar!
Unutmasınlar ki pandemi bu yıl da bitmeyecek.
Unutmasınlar ki pandemi nedeniyle sağlık sistemine hiç beklenmedik yükler binebilecek.
Unutmasınlar ki evdeki hesap çarşıya uymayabilir.
O zaman gelin dediklerinde,
Belki de çok geç kalmış olacaklar…
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