Bağımsızlık Yolu, Çalışma Bakanlığı önünde müzikli protesto, basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Baraka Kültür Merkezi Müzik Grubu Sol Anahtarı’nın protest şarkıları ile başlayan eylemde, “Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin” pankartı açıldı.

Bağımsızlık Yolu adına basın açıklaması yapan Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy, geçtiğimiz 6 ayda her ürüne zam üstüne zam yapıldığını ve son 3 haftada akaryakıta 3 kere zam uygulandığını söyledi.

Ete, süte, ekmeğe, elektriğe zam yapıldığını belirten Ersoy, asgari ücrete zam gelmesi beklenirken komisyonun ısrarla toplanmamasını eleştirdi.

Ersoy, yüzde 33.32 olarak açıklanan hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmasının doğru olmayacağını belirterek, artışın yüzde 66 olmasını önerdi.

Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ile ilgili hazırladığı yasa tasarısını, 13 Temmuz’da Sami Özuslu’nun yemin vereceği Meclis oturumunda görüşülmesi için çağrıda bulundu.