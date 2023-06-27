“Artık sahil boyu yürüyüş yapmak, orada denize girmek yasak” denilen yazılı açıklamada, Mağusa’nın deniz kenti özelliğini kaybettiği, Mağusalıların denize giremez hatta denizi göremez hale geldiği kaydedildi.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü açıklamasında, toplu taşıma da olmayan kentte arabası olanların Glapsides-Silver Beach arasındaki plajlara gidip denizle buluşabildikleri ancak bölgede hiçbir güvenlik riski yokken kumsalın dikenli tellerle örülüp tamamen yasak bölge ilan edildiğini savundu.

Anayasal bir hakkın gasp edildiğini ve merkezi ve yerel idarelerin de buna karşı sessiz kaldığını belirten Bağımsızlık Yolu, Anayasa’daki geçici 10’uncu maddeden kaynaklandığını savunduğu bu duruma karşı bu maddenin kaldırılmasını istedi.

Açıklamada, yasak bölgeleri engellemek üzere harekete geçecek 10 milletvekilinin imzası ve ardından Meclis’in üçte ikisinin onayıyla referanduma gidilmesi gerektiği kaydedilerek, “keyfi ‘yasak bölgeleri’ engellemek üzere harekete geçmek için, geçici 10. maddenin kaldırılmasını önerecek 10 milletvekili aranıyor. Bu hareketi başlatabilirsek gerisi zaten gelecektir” denildi.

TAK