Lefkoşa-Girne ana yolunun bir bölümü, şiddetli dolu yağışından kaynaklı buzlanma nedeniyle kısmen trafiğe kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı sürücüleri uyardığı duyurusunda, ana yolun Boğazköy kavşağı ile Girne Dr. Fazıl Küçük çemberi arasındaki bölümünün kısmen trafik akışına kapatıldığını bildirdi.

-Zeytinlık kavşağı trafik ışıkları devre dışı

Öte yandan arıza nedeniyle Girne - Alsancak Çevre Yolu’nda Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıklarının devre dışı kaldığı duyuruldu.

Polis, yol ve trafik güvenliği açısından, Girne istikametinden Alsancak istikametine gidecek sürücüler için sağa Zeytinlik yönüne, Alsancak istikametinden Girne istikametine gidecek sürücüler için ise sağa dağ yönüne dönüşlerin trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.