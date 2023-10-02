Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB'de son dönemde genişlemeden söz edilirken üyeliği en değerli aday ülkenin Türkiye olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesini "vizyonsuzluk ve popülistlik" olarak niteleyerek, gelecek iki ayda önemli ziyaretler ve toplantıların planlandığını, ilişkilerde canlanmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Kaymakcı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Türkiye ve Yunanistan'da seçimlerin geride kalması, Kovid-19 sonrası dönemde ekonomik toparlanma ve "bağlantısallığı" artırma ihtiyacı ile "yeşil ve dijital dönüşüm" süreci gibi faktörlerin, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir canlılık fırsatı doğurduğunu dile getirdi.

AB'nin genişleme konusunu bir kez daha ciddi şekilde ele almaya başladığını söyleyen Kaymakcı, bu anlamda daha çok Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'nın adının geçtiğine işaret etti.

Kaymakcı, Türkiye'nin 1999'dan bu yana "aday ülke" statüsünde olduğunu anımsatarak, "Son dönemde adaylardan veya geleceğin üye ülkelerinden, genişlemeden bahsedilirken zaman zaman hafızada seçicilik olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye atıfta bulunmama gafletini gösterenler oluyor." dedi.

Türkiye'nin üyelik hedefinde kararlı olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "Üyeliği en değerli aday ülke, Türkiye. Bunu görmemek gerçekten AB için vizyonsuzluk ve popülistliktir. Burada önemli olan, aday ülkeler arasında Türkiye'ye adil ve eşit muamele yapılması, Türkiye'nin önünün açılması. Bu, yapıldığı zaman Türkiye, reform sürecini daha da hızlandıracaktır. Üyelik kriterlerini yerine getirmek konusunda birçok aday ülkeden çok daha hızlı şekilde ilerleyebilecektir." değerlendirmesini yaptı.

- Ekim ve kasımda önemli ziyaret ve toplantılar planlanıyor

Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğine dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin yatıştığına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yakın zamanda iki kere bir araya gelmelerine atıfta bulundu.

Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkilerinde bir canlanma ve toparlanma mümkün. Ekim ve kasım ayları için önemli ziyaretler ve toplantılar planlanıyor." dedi.

Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kısa süre içinde Brüksel'i ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde 25-26 Ekim'de düzenlenecek Küresel Geçit Forumu'na (Global Gateway Forum) davet edildiğini anlatan Kaymakcı, "Türkiye'nin Doğu-Batı bağlantısallığında ne kadar önemli bir ülke olduğunu göstermek bakımından bu forum, önemli bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, Ufuk Avrupa ve Türkiye'nin yeni katıldığı Dijital Avrupa programlarının yürütülmesinin yanı sıra AB ile yenilikçilik ve araştırma konularında temasları artırmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da gelecek haftalarda Brüksel'i ziyaret edeceğini söyledi.

- Yüksek düzeyli diyalog toplantılarına hız verilecek

Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloglar kapsamında göç ve güvenlik ile tarım başlıklı toplantıların kasımda yapılmasının planladığını belirtti.

Diyalog toplantılarında Gümrük Birliği'nin güncellemesi, vize serbestisi ve bu sağlanana kadar vize kolaylaştırılması konularının ele alınacağını söyleyen Kaymakcı, "(Vize kolaylaştırılması) Bu konuda gerek bakanlarımızın, gerek daimi temsilciliğimizin AB makamları ile üye ülkeler nezdinde girişimleri devam ediyor. Bu konuda adım atılmasını en kısa zamanda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, göç ve güvenliğin yanı sıra terörle mücadelenin de gelecek haftalarda AB ile yapılacak toplantılarda kapsamlı şekilde ele alacağını sözlerine ekledi.