Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Larnaka’ya bağlı Truilli köyündeki kazısında bulunan ve kimlik tespitinin tamamlanmsının ardından bugün Lefkoşa mezarlığndaki şehitliğe defnedilen 1963 kayıplarından şehit Fuat Niyazi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Feyzioğlu, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“60 yıl önce Larnaka'daki ailesini görmek için yola çıkmıştı Fuat Niyazi.

Rum yönetiminin desteğiyle Kıbrıs Türklerine karşı soykırıma kalkışmış alçaklar tarafından kaçırıldı.

Kısa bir süre önce Truilli köyündeki eski bir maden ocağında bulundu naaşı. Kimlik tesbiti yapıldı. Bugün askeri törenle şehitliğe defnettik. Şehit edildiğinde 20 yaşında aslan gibi delikanlıydı. Artık başında dua edeceğimiz bir kabri var.

İşte Kıbrıs'ın gerçeği.

Artık Kıbrıs Türklerinin bağımsız bir devleti var. Anavatan Türkiye güçlü, KKTC ile daima omuz omuza. Rum yönetiminin zihniyeti hiç değişmemiş olsa da Kıbrıs Türkleri güvende. Adada 50 yıldır barış hakim.

Az ötede Gazze'de ise dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldırmadığı, önlemediği soykırım tüm acımasızlığıyla devam ediyor.

Tarihi bilmek, güvenli bir gelecek inşa etmek için zorunlu. Yaşananları unutmak gelecekten vazgeçmek olur. Türkiye ve KKTC sonsuza dek birlikte var olacaktır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”