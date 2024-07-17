Güney Kıbrıs’ta büyükbaş hayvan üreticileri, hellimin Menşei Korumalı Ürün (MİK) olarak üretilmesi çerçevesinde, 2029 yılına kadar hellim üretiminde kullanılacak sütün yüzde 50’den fazlasının küçükbaş hayvan sütü olması hedefine ulaşılması için hükümet tarafından alınan önlem ve açıklanan teşviklere tepki göstermeyi sürdürüyor.

Fileleftheros gazetesi, hükümetin, hellim üretiminde küçükbaş hayvan sütü oranının arttırılması amacıyla küçükbaş hayvancıları destekleme kararı alması sonrasında, dün Tarım Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya büyükbaş hayvan üreticilerinin katılmadıklarını yazdı.

Rum hükümetinin, 2029 yılına kadar hellim üretimindeki küçükbaş hayvan sütünün yüzde 50’nin üzerine çıkarılması hedefi çerçevesinde küçükbaş hayvancıyı destekleme paketi açıklamasına tepki gösteren büyükbaş hayvancıların, kendilerine yönelik önlemlerin de konuşulacağı dünkü toplantıya katılmadıklarını vurgulayan gazete, toplantıya katılan küçükbaş hayvancıların ise görüşlerini dile getirdiklerini aktardı.

(SB/GÜL)