Çiğdem Dürüst

Elbette pek çok mesajı vardı 2020 Cumuhurbaşkanlığı seçiminin.

Bunlardan en büyüğü: Bundan sonraki seçimlerde Kıbrıslıtürk iradesini ortaya koymak için daha özenli ve bilinçli davranmanın gerekliliği.

Diğer en büyük ise Cumhuriyetçi Türk Partisi seçmeninin, partisine büyük bir liderlik eksiliğini işaret etmiş olması.

Efendim,birinci sorun uzun uzun ele alınacak sonraki günlerde.

Ancak ikinci en büyük sorun olarak ifade edilenin de birincisiyle çok önemli bağının olduğunu dikkatlerimizden kaçırmamalıyız!

CTP seçmeninin alışık olduğu, kendini güçlü bir şekilde ifade eden bir lider görüntüsü sergileyemeyen Erhürman, seçmeninden de sempatizanından da geçer not alamadı. Bunun yerine CTP seçmeni, bu özelliklere sahip olduğuna inandığı başka bir lider olan Akıncı’ya kaydı…

Erhürman’ın Tatar’dan, Arıklı’dan, Özersay’dan oy aldığı söylentilerinin de gerekçesi tam olarak budur!

Sahiplenilmeyen bir aday, büyük bir mesajdır. Ve CTP bunu ikidir yaşıyor…

Ana muhalefet liderinin eleştirildiği nokta da tam olarak burasıdır!

Yine de bu seçim sayesinde, olağanüstü erken genel seçim için CTP’ye zaman kazandırılıyor. Saraya olmasa da hükümete hazırlanması için gerekli mesajı veriyor seçmen.

Meclis’e solun güçlü girmesi BM ve AB saygınlığını kazanan bir Kıbrıslıtürk görüntüsü için bunu yapıyor hem de.

“Liderliğini daha görünür kıl!” diyor.

Kırmayım, üzmeyim ve oy kaybetmeyim diye kucaklayıcı olmak, bazen seçmenin hoşlanmadığı bir ikilik görüntüsü yaratıyor. Bu da güvenilmezlik nedeni olabiliyor.

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Şimdi görev, ikinci turda müzakere süreci ve Kıbrıs sorununa gösterilen duyarlılığı açığa çıkarmaktır.

İkinci turda, federal çözüm isteyen adayın saraya taşınması demek, Kıbrıslı Türklerin bu ülkede söz sahibi olma kararlılıklarının tükenmediği gerçeğini açığa çıkarmaktır.

Anayasa değişikliği hususunda da halk tavrını açıkça ortaya koydu:

“Köklü bir anayasa değişikliği istiyoruz!”

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Kıbrıs sorunu ile ilgilenen seçmen sayısı %55lerde kalıyor. İnanın iç siyasetteki durum da bundan farklı değildir!

Özersay, Arıklı ve Denktaş’ın oylarının %15’ler civarlarında olup, bunun ikinci turda Tatar’a gitme olasılığını görerek; %25’lerdeki Erhürman’ın da Akıncı’ya aktarılması, Akıncı’yı rakibi karşısında büyük bir farkla olmasa da ileriye taşıyacaktır.

Şimdi bilinç bu ince hesaba göre davranmayı gerektiriyor.

Çünkü Türkiye parlamenterlerinin (Hatay’dan, Kütahya’dan) haftalardır buralarda olduğunu ve seçime son bir haftada yapılan müdahaleye gerekli tepki, ancak bu şekilde gösterilebilecektir.

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Gözler hakikaten ikinci turda!

Unutulmaması gerekiyor ki yukarıda belirtilen küçük farkı saraya yansıtamamış bir Kıbrıslıtürkseçmen,hem içte hem de dışta iradeyi gümüş değil, altın tepside başkasına sunuyor sonucuna yol açacaktır.

Sandığı terketmeyen, federal çözüm isteği ağır basan seçmen, seçimin sonucunu kendi lehinde belirleme şansını ileriye taşıma şansı mevcuttur. Bu bilinç ve sorumluluk Kıbrıslıtürkler arasındaki sol seçmenin adeta görevi olmuştur dün akşamki sonuçlardan sonra.

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Refrandum mu?

Şu an için halk bununla ilgilenmiyor. Çünkü Anayasa’nın çok başka dokunuşlara ihtiyacı var…

Öyle değil mi?

Ve bu değişim için saraya da meclise de dokunuş gerekiyor!