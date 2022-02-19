Levent Özadam - Mesaj Kutusu
İnsanlar tek tük değil koro halinde söylüyor…
Erken genel seçim ne zaman diye!
Kimi 8 ay kimi 15 ay kimi de 2 sene veriyor bu hükümete…
Bizim de görüşümüz çok farklı değil!
Ciğerci Ahmet yine haklı çıktı…
Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi!
Büyük adammış doğrusu…
Şimdi birileri çıkıp hesap vermelidir!
Madem ki aynı hükümeti kuracaktınız hem de böyle sıkıntılı bir süreçte niye erken seçime gidip de insanların zamanından çaldınız…
Bu dönem en fazla YDP zararlı çıkacak gibi görülüyor!
Hani Arıklı demişti ya;
Sucuoğlu varsa bir yokuz…
Hükümetten de çekiliriz!
Eyvah eyvah eyvah…
Arıklı bunun hesabını asla veremez!
Elimizi taşın altına koyduk, memleket meselesi önce gelir dese de kimseyi inandıramaz…
Zaten bunu söylerse kendi de inanmaz…
Yine kızacak ama siyasi acemiliğin bedelini ödüyor ve ödemeye de devam edecek!
…
DP’de de durum çok farklı değil…
Başkan Fikri Ataoğlu’nu yoğun suçlamalar var!
Bakanlığı kaçırmasın diye partiyi ucuza verdiği iddiaları yapılıyor…
Parti dışından filan değil!
DP’nin tam göbeğinden…
Şimdi çıkıp da biz de memleket meselelerini önde tuttuk derse, ki inşallah bunu söylemez!
İnandırıcı olamayacak…
Pazarlığın başında iki bakanlıkta ısrarlı oldu!
Ama UBP’nin inadını kıramadı…
Kırmak için de pek çaba göstermedi!
Gelenek değişmedi…
Büyük balık küçük balıkları yuttu!
Şimdi keyfini çıkarıyor…
DP ve YDP bu hükümet döneminde baston görevini üstlenecekler!
Mecliste grup da kuramayacakları için, UBP tek başına hükümet gibi boy gösterecek…
…
Bir kere şunu kabul etmek gerek…
Faiz Sucuoğlu siyasette çok tecrübeli değil ama DP ve YDP’nin iktidar olma gaylesi nedeniyle büyük bir zafer kazanmıştır!
Genel seçimlerden hemen sonra 8 bakanlık için dirayetli durmuş ve ipi göğüslemiştir…
Siyasette güç kendini kanıtlamıştır!
Peki bu hükümet nereye kadar gider?
Biz en azından 5 yıl sürmeyeceğinden adımız gibi eminiz…
Çünkü hiç biri de bu hükümet döneminde toplumsal soranlar için değil bireysel ve parti menfaatlerini ön planda tutacaktır!
2 Sene sürerse ne ala…
Hadi utandırın bizi bakalım!
Halep oradaysa arşın da buradadır…
…
Tabi ki bu sürecin en kazançlı olanı CTP çıkacaktır…
Çok da akıllılık ettiler!
Eğer hükümetin ortağı olsalardı hükümet kurulduktan hemen sonra ki bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz, zam furyası başlayacak ve bunun altında ezilecekti…
Şimdi tam tersi olacak!
Büyük balık ve küçük balıklar fazlasıyla yıpranacak ama CTP aksine daha da güçlenecektir…
Hatta büyük balık olma yolunda hızla ilerleyecektir!
Tabi ki gönlümüz yeni hükümetin çok ama çok başarılı olup ülkenin içinde bulunduğu sorunlara hızla çözüm üretmesidir…
Ama aynı model daha birkaç ay öncesine kadar aynı kadrolarla aynı makamlarda olduğu ve çözüm üretemediği için umutlu olmak için de bir nedenimiz kalmamaktadır!
Tüm umutsuzluğumuza rağmen vatana ve millete hayırlı olsun…