Büyük Av Mevsimi 29 Ekim Pazar günü başlıyor. Avcılar Büyük Av boyunca 13 gün avlanabilecek.

KKTC Avcılık Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Büyük Av'da avlanma günleri 29 Ekim; 5, 12, 19, 26 Kasım; 3, 10, 17, 24, 27 ve 31 Aralık; 3 ve 7 Ocak 2024” tarihleri olarak belirlendi.

Büyük Av’da sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek.

Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 Cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabilecek.

18 Ekim 2023'ten sonra avlanmaya açık bölgelerde köpek gezdirilmesinin yasak olduğunu hatırlatan federasyon bu tarihten sonra avlanmaya kapalı bölgelerde köpek gezdirilebileceğini, 29 Ekim’den sonra cep bölgelerde köpek gezdirilmesinin de yasak olduğunu vurguladı.

Ava yasak bölgeler

Büyük Av Mevsiminde Büyük Av haritasında işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelere ek olarak "Baraj ve göletlerin 500 metre, meskun mahallerin 250 metre, piknik alanlarının 300 metre, Taşkent köyü üzerinde kayalıklara çizilmiş KKTC bayrağının 200 metre, Taşkent Doğa Parkının 200 metre, Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre, Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre, tüm atış poligonlarının 200 metre, Yeni Ercan Havalimanı pisti 200 metre, üniversitelerin 200 metre, resmileşmiş ağıl bölgelerinin 200 metre, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre, 2 nolu av bölgesindeki Eleoussa Manastırının 300 metre veya daha yakın çevresinde herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş avlanamayacak, öldürülemeyecek, yakalanamayacak veya kovalanamayacak.