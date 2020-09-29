Derviş Gezer

Cumhurbaşkanı adaylarının kampanyaları meydanda.
Boy gösteriyor hepsi de bilboardlarda.
Hatta Youtube filan da revaçta .
Ama hepsi de taşralı kampanyalar.
Hiçbir profesyonel kaygı yok.
Ucuz fotoğraflar.
Çalıntı logolar, amblemler.
Jargona ters sloganlar.
Hepsi birbirinden berbat.
Hepsi birbirinden kötü.
Ciddi şekilde öne çıkan yok.
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Mesela Serdar Denktaş;
Bu işi çözer dedikleri bilboardlar bir facia.
Yaşlı ve bezgin bir ihtiyar görünümü.
Solgun renkler ve içi geçmiş bir Denktaş.
İnsan düşünüyor haliyle.
Dedem yaşındaki adam mı çözecek?
Ki gercek Denktaş çok daha dinamik.
Maalesef çok kötü fotoğraflar.
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Veya Tufan Erhürman.
Fotoğraf ve slogan iyi ama yeşiller ve kahverengiler ile boğmuşlar.
Koyu renkler arasında kaybolmuş.
Slogan iyi ama billboard halktan kopmuş.
Sadece CTP'li için düşünülmüş.
Oysa Tufan Hoca herkesin Başkanlığına aday.
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KudretvÖzersay ve Bu Onun İşi
Özersay'ınbilbordları da sloganı da kötü.
Bu onun işi demişler.
Talimat verir gibi halka.
Halbuki bu karar halkın.
Ve böyle bir talimatımsı cümle irrite etmiş.
Yani olmamış.
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Cevap Akıncı.
Akıncı, bütün kurguyu 2015'e dayandırmış.
Ancak tekrara düşmüşler.
Böyle bir kolaycılık niye?
Zora düşen Akıncı olmuş.
Peki ekip bunu neden yapmış?
Ya da Akıncı buna niye onay vermiş?
Genel görünüm sadece eskimişlik duygusu maalesef.
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Ersin Tatar ve Yeni Bir Gelecek
Tatar'ın kampanyası konuşmaya bile değmez.
Tatar'a bakarken halk sadece gülümsüyor.
Bu yüzden es geçmek en iyisi.
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Bu analizler laf olsun diye değil.
2020 yılında dünya ile kopukluğumuzu gösteriyor.
Dünya ile bütünleşik olmadığımızı.
Ve modern tanıtım ve pazarlama tekniklerinden bihaber olduğumuzu.
Belki de son yılların en kötü kampanyasını yaşıyoruz.