Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Hükümet ile muhalefet her ne kadar vitrinde kapışıyor gibi gözükse de aslında birleştikleri ortak bir nokta var…
2023 Bütçesi dağılımı açıklandı ya!
Bütçenin mimarı hükümet olduğu için şikayetçi değil gibi gözüküyor…
Ama perde gerisinde öyle değil!
Çünkü bütçenin büyük bir bölümü maaşlara gidecek…
Hele de maaşlar ay sonu zamlanacak, bütçenin içine edilecek, yatırımlara bir şey kalmayacak!
Hükümet bütçeyi geçirdi ama ilerleyen günlerde çok bir icraata da imza atamayacak…
İşte hükümetin bu konudaki sessizliğine muhalefet tercüman oluyor!
Bu rakamların yetersiz olduğunu söyleyerek…
Doğru da söylüyor!
Bizde sistem yıllardan beridir tamamen maaşların ödenmesine göre kurulup özel sektör dışlandığı için 2023 yılının da çok rahat geçmeyeceği aşikardır…
…
Ama gelin görün ki bu bütçe bizim kendi bütçemizdir…
Doğru ya da yanlış bu bütçeye göre harcamalar yapılacak ve hayat pahalılığı devam ettikçe de yılsonunu getiremeyecektir!
Ayrıca bu bütçeyi uzaydan filan gelenler değil bizim devlet kurumlarımız ortaya çıkarmış ve uygulanmasını istemişlerdir…
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu olumsuzluktan en fazla sağlık ve eğitim etkilenecektir!
Bu bütçeyle ülkede tam gün eğitime geçilmesi imkansızın da ötesindedir…
Oysa seçimlerden önce söz vermişlerdi önce pilot bölgeler sonra tüm ülke okullarında diye!
Pilot bölgelerde başlasınlar alınlarından öpelim…
…
Sağlıkta ona keza…
Hastane eksikliği var, hekim eksikliği var hemşire eksikliği var!
İlaçta sanki de yokluk sürecine girdik ne olacağımız belli değil…
Hastanelerde bozulan hayati makineler tamir olmuyor, yenisi alınmıyor, bekle babam bekle, hastalar özel hastanelere akın ediyor!
Tüm bunların sorumlusu bütçe yetersizliği…
Meclisten yeni geçen bütçe de umut vaat etmiyor!
Buna rağmen 500 Milyon TL’nin üzerine çıkan yıllık ek mesailere dokunmaya kimsenin cesareti yetmiyor…
Uzaylıların değil kendi hatalarımızın bedelini toplum olarak ödemek zorunda bırakılıyoruz!
…
Yerel seçimler artık geride kaldı kalanlar devam yenileri görev başı yaptı…
Yeni başkanlar hala kaynak konusunda elle tutulur bir şey söylemiyor!
Aynen seçim öncesinde dedikleri gibi AB ya da Türkiye’yi kaynak olarak gösteriyorlar…
Yahu anladık da!
Biz kendimiz bu kadar mı aciziz yani…
Ya da hazırcı!
Vazgeçin artık dilenci gibi el açmaktan…
Çok büyük sözler vererek geldiniz, kendi kaynağınızı kendiniz bulmayı bir deneyin!
Buna bir de AB ve Türkiye eklenirse keyfimize diyecek olmaz…
Duvara bakar mısınız?
Aşağıdaki bir okur şikayetidir…
Aynen şöyle diyor:
“Levent bey iyi günler,
Ben Eray Meder size yan tarafımızdaki apartman ve dairelerin depolarıyla ilgili şehircilik ve planlamadan aldıkları inşaat iznini ve bizim taraftan yani Hasan Cengiz Meder ve Turgay Mani’nin bahçesinden ortak duvar dibinden çıkan yapıların fotoğraflarını ve şikayet dilekçesini sunuyorum…”
Bu konuda aslında yazacak çok bir şey yok…
Duvara bakmak yeterlidir!
Muhatap da tamamen Yeni Boğaziçi Belediyesi ve G.Mağusa Kaymakamlığıdır…
Olayın takipçisi olacağız!
…
Ankara kulisleri…
Gözler HDP’de…
Cumhur ittifakının adayı belli…
Millet ittifakı hala hem düşünüyor hem de perde gerisinden çatlak sesler gelmeye başladı!
Türkiye’nin en kritik seçimlerinden birisi olacak çünkü çok büyük ihtimalle de seçim sonuçlarını HDP oyları belirleyecek…
Yerel seçimleri hatırlarsak, CHP adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019 seçimlerinde Ak Parti adayı Binali Yıldırım’a 13 bir oy fark atmıştı!
İtiraz sonrası yapılan 23 Haziran’da 800 bin oy fark atarak seçimin galibi olmuştu…
Fark HDP oylarıyla gelmişti!
HDP 6’lı masada yok ama Millet ittifakının büyük umudu haline geldi…
Bu nedenle Türkiye genelinde yüzde 10 civarında oya sahip olan HDP seçim sonuçlarına büyük etki yapacak gibi görülüyor!
Bir de son günlerde Selahattin Demirtaş’ın HDP adayı olarak seçimlere katılacağı iddia edilmeye başlandı…
Cezaevinde olması buna engel mi bilmiyoruz ama belli ki HDP, kendi adayını çıkaracağı mesajları vererek Millet İttifakından bir şeyler koparmak istiyor!
Şu anda Millet ittifakının hangi adayla seçimlere gireceği ikinci planda kaldı…
Gözler tamamen HDP’nin üzerine çevrildi!
…
Türkiye’de yıllardan beridir yüzde 10 olan seçim barajı MHP’nin durumu nedeniyle yüzde 7’ye çekildi…
MHP bu konuda hayli rahatladı ama Ankara kulislerinde bunun bir geri tepkisi olacağı ve MHP’nin yüzde 7’ninde altında bir oy alacağı konuşulmaya başlandı!
KKTC’deki ülkücüler ise başka konuşuyor…
MHP’nin Türkiye genelinde yüzde 10’un üzerinde oy alarak tırmanışını sürdüreceği belki de İyi Parti’den daha fazla oy alabileceği tahminleri yapılıyor!
Bize sorduklarında da Devlet Bahçeli olmasaydı, yerinde daha genç ve enerjik bir isim olsaydı belki, diyoruz…
Partiler kesinlikle zamanı gelince yenilenmesini bilmeli!
…
Türkiye’de ilgili bakan açıkladı…
2023 Sonunda ülkede tek bir Suriyeli bile kalmayacakmış!
Kesinlikle bir seçim yatırımıdır bu…
Doğrusu 4 milyona varan Suriyeliyi nasıl nereye gönderecekler akıl mantık almıyor!
Hepsi de özel haklar sağlanarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yerleşmişler, vatandaş olanlar bile var!
Çok ama çok zor gönderirsiniz onları…
MESAJ KUTUSU
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Bafra Turizm bölgesinde büyük bir turizm şirketi ile birlikte otelcilik işine gireceğiniz konuşulmaya başlandı. Bölge insanlarından bu konuda yoğun mesajlarınız geliyor, yanlış yorumlara neden olmamak için kamuoyunu bilgilendirirseniz iyi olacaktır…
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