Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ülke birilerine göre güllük gülistanlık ya…
Dertleri güçleri kurultay ve genel seçim!
İnce hesaplar yapıyorlar…
Türkiye’den aktarılan kaynakların nasıl hangi sektörlere hibe edildiğini ballandıra ballandıra anlatıyorlar!
Bunları da icraattan sanıyorlar…
Çünkü hep söyledikleri gibi iktidar oldukları müddetçe Ankara ile sorun yok!
Ankara ile ilişkiler onların döneminde hep sorunsuzdur…
Türkiye’den en kolay parayı onlar temin ederler!
Aslında demek istedikleri de şudur;
Burada ülkenin kendi ayakları üstünde durması için hiçbir şey yapmaya gerek yoktur…
Muhalefete inerlerse başka parti ya da partiler iktidar olursa Ankara zırnık vermez!
Kıbrıs Türkü açlığa mahkum olur…
Bu bizde artık gelenek haline gelmiştir!
Ankara üzerinden siyaset yapmak, kamuoyuna gözdağı vermek…
Şunu iyi bilsinler ki artık size orası bile güvenmiyor!
Şu hatır gönül meselesi yavru sevgisi var ya…
Birde dünyaya rezil olmama kaygısı!
Eğer bunlar olmasa görürdünüz siz hanyayı Konya’yı…
…
Yarın Fuat Oktay geliyor ülkeye bir kez daha…
Oradaki işlerini güçlerini bıraktılar bizim peşimize düştüler!
Çünkü biz hele de son yıllarda şımarık çocuklardan beter olduk…
Kavga iktidar olup hükmetme kavgası!
Devletin kaymağını eşe dosta peşkeş çekmekten başka bir dertleri yok…
Hele bir de şimdi hükümet krizi kapıda, siyasi kulislerde ‘hükümet gitti gidiyor’ diye söylentiler yayıldı!
İktidardaki üç partinin içi de kaynadıkça kaynıyor…
Şimdi Fuat Oktay buraya gelip bunlara ayar verse, oturun oturduğunuz yerde diye kulak çekse haksız mı?
Memlekette ekonomi diye bir şey kalmamış…
Büyük çoğunluk parasızlıktan kan ağlıyor!
23 Bin maztaba dosyası mahkemelerde bekliyor…
Ama sizin derdiniz sadece bir takım pazarlıklarla siyasi rant peşinde koşmakta!
Onunu içindir kimse Ankara irademize etki etmek istiyor diye sitem etmesin…
Baştan düşünecektin!
Adam gibi iş yapıp öncelikle kendi iradene kendin çıkacaktın…
…
G.Mağusa Belediyesi’nde bu gün grev başlatılacakmış…
Gerekçe de maaşların tümünün ödenmemesi!
Peki maaşların tümü niye şimdiye kadar ödenmemiş?
Çünkü belediyenin bütçesinin büyük bir kısmı Maraş’taki yeni düzenleme için harcanmış…
Hükümetin verdiği sözler de unutulmuş!
Maraş’ta şu sıralar bile hummalı bir çalışma var…
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz’da burada dünyaya çok önemli mesajlar verecek!
Hatta restore edilen camide de namaz kılacak…
Allah kabul etsin de!
Belediye burası için şimdiye kadar tam 3 Milyon TL para harcamış…
Çalışanları ödeyeceği paralar bile buraya aktarılmış!
İyi de siz onlara ödeme yapmazsanız onlar maaşları nasıl ödesinler…
Yok bu hükümet Maraş bizim değil belediyenin sorunudur derse işte o başka mesele!
O zaman Erdoğan gelince de pişmiş kelle gibi gülerek peşinden koşturmayacaksın…
Devlet olduğunuzu işinize gelmeyince nasıl da unutuyorsunuz!
…
Büyükelçilik bu işin neresinde işte onu bilmiyoruz…
Ama koordine onlar tarafından sağlanıyor!
Muhakkak ki bu tür çalışmalarda maddi kaynak da sağlanıyor…
O zaman yan gelip yatmayacaksın!
Ayın ortasına gelirken belediye çalışanları hala maaş alamadıysa burada ilgisiz kalan her kurumun sorumluluğu vardır…
Zaten neredeyse tüm belediyeler sorun yumağı!
Bir de ekstra masraflar çıkıyorsa ve bu yüzden maaş ödemeleri gecikiyorsa eminiz ki sizlerin de yapabileceği bir şeyler mutlak vardır…
Kimse kendi sorumluluğundan kaçmasın lütfen!
MESAJ KUTUSU
Sayın Dursun OĞUZ, tescilli et kaçakçıları ile bazı gümrük memurlarının fazlasıyla içli dışlı olduklarını biliyor muydunuz? Bu muhabbetler sürdüğü müddetçe et kaçakçılığının önüne geçmek mümkün müdür? Uzun süredir beklettiğiniz operasyonları artık başlatmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Çelebi ILIK, bu sıralar bakanlık makamında isminiz anılırken bazıları sizin müsteşarlık koltuğuna göz dikti diye duyduk. Siyasetteki son gelişmeler her türlü gelişmeye gebe olduğu için bu sıralar sağlam basmak gibi bir zorunluluğunuz var, uyarmadı demeyin olur mu?
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Sayın Ali Murat BAŞÇERİ, 20 Temmuz tarihine az bir süre kala Maraş’ta her şey çok da iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Belediye bütçesinin çoğunu buraya yatırınca maaşların ödenmesinde aksaklıklar yaşanmaya başladı, bir el atmanız iyi olacak…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, bazı daire müdürleriniz sizden randevu alamayıp ulaşamamaktan dolayı şikayetlerde bulunmaya başladı. Bazı yolsuzluk davalarının ortaya çıkması için onları kapıda değil makamınızda kahve ısmarlayacak sohbet etmeniz kamu yararına olacaktır. Yakında istifalar gelirse sakın şaşırmayın…
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Sayın Sezai SEZEN, Kızılay’a özel laboratuar izni verilmesi sektördeki diğer işletmeleri fazlasıyla kızdırdı. Acaba diyoruz bir yerlerde hata mı yapıyorsunuz? Kararı yeniden gözden geçirmekte yarar var…
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Sayın Zorlu TÖRE, kurultayda aday olmak konusunda bazı girişimler nedeniyle tereddütte olduğunuz yönünde konuşmalar yapılmaya başlandı. Eğer kararınızdan dönmediyseniz resmi bir açıklama yapıp son noktayı koyun ki laf taşıyıcılar prim yapmasın…
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Sayın Erhan ARIKLI, bir çok medya kuruluşunun kasıtlı olarak size karşı muhalefet yaptığı artık aşikar bir hal aldı. Medya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmezseniz ileride büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
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Sayın Ceyhun BİRİNCİ, siyasete girme kararınız yakın dostlarınız tarafından çok da benimsenmedi. Temiz ve düzgün kalmanız için sadece mesleğinizi icra etmeniz gerektiğini belirten mesajlarınız geliyor…
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Sayın Hasan BÜYÜKOĞLU, fırın kebabında epey iyi olduğunuz artık tescillendi ancak ha keşke meclis çalışmalarınızda da memleket yararına bir takım icraatlarınız olsaydı işte o zaman tam olacaktı. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz…