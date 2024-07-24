Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Genel Sekreteri Derya Atamer’i kabul etti.

-Berova

Bakanlık açıklamasına göre, Berova kabuldeki konuşmasında, “Buse Savaşkan ve olimpiyat hazırlıklarını hepimiz yakından takip ettik. Buse’yi olimpiyatlarda izlemek hepimizi gururlandıracaktır.” Dedi.

KKTC Atletizm Federasyonu yönetimini Buse’nin antrenörü Gennadi Zuiev’i kutlayan Berova, 2028 olimpiyatlarında Buse ile birlikte başka sporcuların da 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında görmek istediğini belirtti.

Berova, “Buse, ülkemiz gençlerinin önünü açmıştır ve gençlerimizin bunu başaracağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Maliye Bakanı Berova, gençlerin uluslararası platformlarda kazandığı başarıların, özellikle Buse’nin olimpiyatlarda olmasının KKTC'nin dünyayla kucaklaşma sürecinde oldukça önem taşıdığını vurguladı.

-Sakallı

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da gençlerin dünyadan ne kadar soyutlansa, ambargolara ve izolasyona uğrasa bile pes etmeden spora emek verdiğine işaret ederek Buse Savaşkan sporcuların çeşitli uluslararası platformlarda yer alarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Sakallı, “Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Buse Savaşkan’ın olimpiyata gideceğine inandı, federasyonumuza güvendi ve bizlere olimpiyat desteği sağlanması konusunda her zaman yanımızda oldu.” dedi.

Ziyareti, Savaşkan’ın antrenör, konaklama ve tüm yurt dışı kamp giderleri bu destekle karşılandığını belirterek Başbakan Ünal Üstel’e, Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu’na, Spor Dairesi’ne Maliye Bakanı Berova’ya spora verdikleri destek ve değer için teşekkür etmek için yaptıklarını kaydeden Sakallı, şöyle konuştu:

“Uluslararası başarıları elde eden veya hedefleyen birçok sporcumuz ve hedefleri olan sporcularımız var. Bu hedefler doğrultusunda canla başla çalışıp hem ülkemizi temsil ediyor hem de Türkiye milli takım formalarıyla dünyaya açılıyorlar. Bundan sonraki süreçler de de spora destek sürdükçe sporcularımızın da başarıları aynı şekilde devam edecektir.”

Görüşme sonunda Maliye Bakanı Özdemir Berova'ya, Atletizm Federasyonu birincilik madalyasından özel olarak hazırlanan anı plaketi takdim edildi.