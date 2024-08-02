Yüksek atlama dalında Türkiye’yi Paris Olimpiyatları’nda temsil edecek Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan bugün saat 11.15’te Stade de France’da yapılacak yarışmaya katılacak.

Savaşkan, sezon boyu koyduğu hedefe ulaşarak yer aldığı olimpiyatlarda kadınlar yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için dünyanın en iyi isimleri ile yarışacak.

Buse Savaşkan, bugün saat 11.15’te düzenlenecek elemelerde B grubunda yer alıyor. İki grup halinde yapılacak yarışmada yer alacak atletlerin finale kalabilmesi için 1.97’lik dereceyi atlaması gerekiyor.

Finale 1.97’yi geçen veya dereceleri ile yer alacakları sıralamalar çerçevesinde en az 12 atlet yükselecek. Yarışma TRT Spor’dan da naklen yayınlanacak.

Olimpiyatların final mücadelesi ise 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te yapılacak.

- “Hayallerimin gerçekleştiği andayım”

Savaşkan elemelerden bir gün önce yaptığı paylaşımda “Hayallerinin gerçekleştiği anda” olduğunu belirtti. Buse şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda hayallerimin gerçekleştiği andayım ve Paris 2024 Olimpiyatlarında stadyumdayım. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir ortam, gerçekten yarın burada yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın Türkiye saati ile 11.15’te ben de burada yerimi alacağım. Umarı güzel sonuçlar elde ederim ve tabi ki ülkemi gururlandırırım.”

24 Şubat 1999'da Kıbrıs'ta doğan Buse Savaşkan, uluslararası atletizm kariyerine 2016'da Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda başladı.

Savaşkan, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attı.