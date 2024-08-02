Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92’lik derecesiyle finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Buse Savaşkan, final için 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te piste çıkacak.

Lefkoşa, 2 Ağustos 24 (TAK): Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi atletizmde temsil eden Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92’lik derecesiyle finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki ilk kez olimpiyat heyecanını yaşayan 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının yedinci gününde saat 11.15’te başlayan Kadınlar Yüksek Atlama Eleme Yarışında mücadele etti.

A ve B grupları olmak üzere iki grup halinde yapılan eleme yarışında atletler, finale kalabilmek için yarıştı. Finale, yer aldıkları sıralamalar çerçevesinde “en iyi” 13 atlet yükseldi.

B grubunda yarışan Buse Savaşkan, ilk hakkında 1.83'ü ve 1.88’i ve ikinci hakkında 1.92’yi geçti. Buse, 1.95’i üç hakkında da geçemedi ancak 1,92’lik derecesiyle finale adını yazdırmaya hak kazandı.

Buse, Kadınlar Yüksek Atlamada final mücadelesi için 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te piste çıkacak.

24 Şubat 1999'da Kıbrıs'ta doğan Buse Savaşkan, uluslararası atletizm kariyerine 2016'da Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda başladı.

Ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Buse Savaşkan, olimpiyatlarda Türkiye'yi yüksek atlamada temsil etti.