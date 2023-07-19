Burslar Platformu, öğrencilerin, eski asgari ücret üzerinden burs almalarının kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na tüzük revizesi çağrısında bulundu.

Burslar Platformu adına Platform Sekreteri Sedat İzcan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin ve dünyanın içerisinden geçtiği ekonomik kriz, dünyanın çoğunluğu gibi bizleri de büyük ölçüde etkilemiştir” denilerek, özellikle Türk lirasının döviz karşısında sürekli değer kaybetmesi, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının hayatı sürdürmeyi daha da zor hale getirdiği ifade edildi.

Bu bağlamda asgari ücrette önemli sayılacak bir artışa gidildiğine işaret edilen açıklamada, buna karşın eğitimlerini sürdüren ve burs alan öğrencilerin, yeni belirlenen asgari ücretlerden faydalanma imkânına sahip olmadığı belirtildi.

Burs miktarlarının, Burs Tüzüğü Madde 16’ya göre, “yılda bir kez, mali yılbaşı olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari ücret esas alınarak” saptandığına dikkat çekilen açıklamada, “bu tüzük hükmünün, öğrencilerin yaşadığı haksızlığa çare bulunmasını engellediği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasına neden olduğu” ifade edildi.

-“Öğrencilerin hala eski asgari ücret üzerinden burs almaları kabul edilemez bir durum”

Türk lirasının Ocak ayından bu yana döviz karşısında yüzde 35-40 arasında değer kaybettiği ve hayat pahalılığının yüzde 30’u aşan oranda arttığı kaydedilen açıklamada, “Öğrencilerin hala eski asgari ücret üzerinden burs almaları kabul edilemez bir durumdur” denildi.

“Öğrencilere, nisan ayından beri bursların yatırılmadığı da” belirtilen açıklamada, bunun öğrencilerin, maddi sıkıntılar yaşamasına ve eğitimlerine devam etmekte güçlük çekmelerine sebep olduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın derhâl tüzük revizesi yapması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu konunun takipçisi olunacağı kamuoyuna duyuruldu.

Aksi takdirde öğrencilerin geleceği adına haklarını korumak için her türlü hukuki ve sosyal mücadelenin sürdürüleceği ifade edilen Platform açıklamasında, “Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için adil ve eşit bir eğitim sistemini sağlamak amacıyla taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz” denildi.