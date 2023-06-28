ABD polisi, hafta sonu doğa yürüyüşü yapan kişiler tarafından ocak ayında kaybolan Julian Sands'ın vücudundan parçalar bulunduğunu duyurdu.

Bernardino Bölgesi Emniyet Teşkilatı, doğa yürüyüşü yapan kişiler tarafından tepelik bir bölgede bulunan insan bedeni kalıntılarının ünlü oyuncu Julian Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini aktardı.

Açıklamada, Sands’ın ölüm nedeninin araştırıldığı ve kesin sonuç için kalıntılar üzerinde daha fazla test yapılacağı kaydedildi.

65 yaşındaki İngiliz oyuncu, ocak ayında tek başına Mount Baldly dağında doğa yürüyüşü yaparken kaybolmuştu.

Arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı

Yetkililer, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında helikopterler ve dronların da desteğiyle arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuş ancak herhangi bir sonuç alınamadığını duyurmuştu.

Los Angeles'ta yaşayan Sands, doğa yürüyüşü ve dağcılık tutkunu olarak biliniyordu.

Los Angeles'ın doğusundaki Baldy Dağı yakınlarında yürüyüşe çıktıktan sonra 13 Ocak'ta kaybolduğu belirtilen aktörden bir daha haber alınamamıştı.

40 yıllık kariyerinde 150'den fazla sinema film ve tv dizisinde rol aldı

Sands'ın kaybolduğu bölge, kış aylarında şiddetli fırtınalardan olumsuz yönde etkilenmişti.

İngiltere'de doğup büyüyen ve oyunculuğa başlayan Sands, 40 yıllık kariyerinde 150'den fazla sinema film ve televizyon dizisinde rol aldı.

Aktör, 1985'ten 1995'e kadar 10 yıllık süre boyunca rol aldığı filmlerdeki başarılı performansıyla mesleğinin zirvesinde yer aldı.

“The Killing Fields”, “A Room With A View", "24" ve "Smallville" gibi popüler film ve televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan Sands, başrollerini Jack Lowden ve Peter Capaldi'nin paylaştığı 2021 yapımı "Benediction" filminde son kez izleyiciyle buluşmuştu.

TAK