Nagel, Alman Die Zeit gazetesinde yer alan röportajında, Trump'ın başkan seçilmesinin Alman ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Almanya'nın bu yıl ve gelecek yıl zaten zayıf bir büyüme ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Nagel, "Trump tarafından yeni gümrük tarifeleri devreye alınırsa, Alman ekonomisindeki büyüme negatif alana geçer. Bu Almanya’nın ekonomik üretiminin yüzde 1'ine mal olabilir.” ifadelerini kullandı.

Bu oran Almanya’nın 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasılası baz alındığında yaklaşık 41 milyar avroya tekabül ediyor.

Nagel, Almanya'daki istihdam piyasasının sorunlarına ve görünümüne de dikkati çekerek "Sanayide kaybettiğimiz işlerin yerini hizmet sektöründeki yeni işler eskisi kadar kolay dolduramayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mevcut faiz oranı seviyesinin uygun olduğunu savunan Nagel, "Abartmıyoruz. Hala gözle görülür bir fiyat baskısı var ve bu baskı esas olarak ücretler nedeniyle hizmet sektöründen geliyor." yorumunu yaptı.

Öte yandan, ECB politika faizini bu yıl 3 kez düşürmüştü. Banka en son 17 Ekim’de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25’e çekmişti.

Bu orada, ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da 20 yüzde gümrük vergisi uygulamak istiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, Almanya’nın ihracatının yaklaşık yüzde 10'u dünyanın en büyük ekonomisine olan ABD’ye gidiyor.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen yıl Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edildi. 2024'ün ilk yarısında ABD, Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı oldu.

Analistler, Trump’un AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını kaydediyor.