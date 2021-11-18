Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Döviz kurları adeta çıldırdı hatta kontrolden çıkmış gibi görünüyor.
Çaresizce seyrediyoruz...
Hükümetimizin de bizden bir farkı yok aslında.
Onlar bizden de çaresiz bir görüntü çiziyor, hatta uyuyor.
Sterlin kuru bu yazı kaleme alındığında 14.30’u, Amerikan Doları ise 11.65’i gösteriyordu.
Dolar 10 oldu olacak derken 12’yi zorlamaya Sterlin de 15’e dayanıyor!
TL’nin değer kaybetmesi Türkiye’den çok KKTC ekonomisini ve piyasayı daha çok sarsıyor.
KKTC’nin özel durumu, pandemi koşulları ve döviz kurlarındaki anormal yükseliş halkın belini büktü.
Akaryakıt başta olmak üzere yapılan tüm zamlar bu ülkenin insanının kapasitesinin çok üstünde.
Bu ülkede kira ödemeleri konut ve otomobil satışları sterlin kuru üzerinden yapılıyor.
Ülkeye giren her ürün Türkiye’den bile olsa döviz üzerinden geliyor.
Vatandaşların çoğu döviz üzerinden borçlandı ve borçları birkaç senede neredeyse 3 katının üzerine çıktı.
Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun maaşları eridi gitti.
Esnaf daralan piyasa yüzünden siftahsız kepenk kapatmak zorunda kalıyor.
Bir kısır döngü içine girdik.
Maaşlar eridikçe halk harcamalarında kesintiye gidiyor boğazından ihtiyaçlarından kesiyor piyasa daralıyor esnaf iş yapamıyor.
Evet, dövize müdahale edemeyiz, Merkez Bankamız yok para basmayız ama çaresiz de olmamalıyız.
Başımızdaki hükümetler ne için var?
Serbest piyasa bahanesiyle halkın fahiş fiyatlarla ezdirilmesine seyirci kalmak kimin suçu?
Bankaların acımasız politikaları karşısında ölü taklidi yapmak kimin suçu?
Ülkeye Türkiye’den giren ürünlerin bile döviz kuru üzerinden olması gerçeğini değiştirememek kimin suçu?
Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, işçinin enflasyon karşısında eriyen alım gücünü yükseltmek kimin görevi?
Fiyat istikrar fonundaki parayı tüketip akaryakıtı Türkiye’den bile pahalı hale getirmek kimin suçu?
Bu güne kadar hangi hükümet programına uydunuz, hangi programı tamamlayabildiniz…
Türkiye ile yapılan hangi protokole bağlı kaldınız?
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Uzaktan gazel okumak kolay diyebilirsiniz.
Teşhisi yaptınız peki çözüm öneriniz nedir de diyebilir siniz?
Hükümetler ne yapsın etimiz budumuz belli şartlar ortada da diyebilirsiniz.
Hükümetlerin ne yaptıklarından çok ne yapmadıkları bizim kafamıza takılan.
Mesela, dövizle borçlanan ve geliri borcunun altında kalan vatandaşlar için tek bir kolaylık gördünüz mü?
Serbest piyasa ayağına marketlerde piyasada döviz kurlarındaki artışın bile çok üstünde artış yapanları denetleyen gördünüz mü hiç?
TL eriyor halk tükeniyor hükümet sadece seyrediyor.
İşin kötüsü giden hükümetler de yerine gelenlerde hep aynı...
En büyük kaygıları koltuğu kaybetmek!
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Uzun yıllar bize masada zaman kaybettirmekten başka işe yaramayan federasyon görüşmelerini sonlandırıldı.
Türk tarafının tezi artık iki eşit egemen devlete dayalı bir duruş oldu.
Uzun ve sabır gerektiren bir yola daha girdi artık Kıbrıs Türk tarafı.
Adadaki egemenliğimizi tüm dünyaya göstermek ve refaha ulaşmak zorundayız.
Bu duruşu gerçeğe dönüştürecek en büyük göstergelerden birisi de ekonomidir.
Bir Rum Lokmacı'dan Kuzeye adım attığı anda cebindeki para 10 kat daha değerli oluyor.
Bir Türk, bir adımla Güneyde 10 kat daha fakirleşiyor...
Bizim bu adada başı dik yaşayabilmemiz Rumlarla eşit bir statüye kavuşmamız için ekonomik olarak da onlarla eşit düzeye gelmemiz şart.
Ekonomik eşitlik bu adada yaşadığımız bir çok sorunu kökten çözer.
Stratejik bir konumda yaşıyoruz. Her alanda Kıbrıs Türkünün refahı bu adanın, Türkiye'nin hatta Doğu Akdeniz'in bekası için kritik öneme sahiptir.
Bu noktada Kıbrıs Türkleri kendi varlıkları ve egemenlikleri için üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı, Anavatanımız Türkiye'de Rum tarafının önünde ekonomik anlamda ezim ezilen bir KKTC'ye izin vermemeli.
Türkiye ile derdimiz ortak mutluluğumuz ortak...
Bu ortaklığın bizi umutsuz bir geleceğe değil daha refah günlere götürmesini istiyoruz.
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Dün akşam saatlerinde günün bombası akaryakıttan geldi…
Beklenen zam bir kez daha tek bir kelimelik açıklama bile yapılmadan uygulamaya girdi ve artık bugünden itibaren hayat bir o kadar daha zor hale geldi!
Sevgili okurlar;
Lütfen dikkat ediniz…
Dövizde kırılan rekor üstüne rekorlar konusunda hükümet edenler derin sessizliğini koruyor!
Çünkü yapabilecekleri çok da bir şey yok…
Akaryakıt fiyatları çoktan Türkiye fiyatlarını geçti, bizimkiler yine suskun!
Çünkü zam yapmasalar ay sonu çalışanların maaşlarını bile ödeyemeyecekler…
Yahu beri çıkın bir açıklama yapın!
Hatta ne kadar aciz olduğunuzu açıklayın…
Ayıp değil ya!
Gerçek bu çünkü…
Ama sizin işiniz gücünüz vatandaşın derdi tasası değil, yeni kurulan hükümetten sonra atama derdine düşmüşsünüz!
Hepinize kocaman bir aferin…
Sizden hayır gelmeyeceği artık kesindir!
Bu ülke insanları bundan böyle tamamen Allah’a emanet bir sürecin içine girmiştir…
Her zaman olduğu gibi altta kalanın canı çıkacak, üstte kalanlar da keyiflerine devam edecektir!
MESAJ KUTUSU
Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, vaka sayıları her geçen gün artarken devlet hastanelerinde hekim eksikliği yaşanmaya başladı. Özellikle de çocuk doktoruna büyük ihtiyaç var, serbest hekimler olarak bir omuz da siz vermeyi düşünmez miydiniz? Konuya hassasiyet göstermeniz bekleniyor…
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Sayın Ali PİLLİ, son haftalarda vatandaşların yaptırdığı antijen testleri genelde pozitif çıkarken PCR testleri negatif çıkıyor ama ne çektiğini de dehşete düşen insanlar biliyor. Konuyu mercek altına yatırmanız ve eğer varsa gerekli önlemleri almanızı isteyen mesajlarınız geliyor…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, 15 Kasım’da protokolde yaşanan sıkıntı nedeniyle partili arkadaşlarınızdan yoğun destek mesajlarınız gelmeye başladı. Kurultayda size oy vermeyenler bile bu süreçten sonra yanınızda olacaklarını belirten yorumlar yapıyor, siz yine de olgunluğunuzu bozmayın deriz…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, Millet Partisi’nin genel seçimlerde izleyeceği yol haritası konusunda her kafadan bir ses çıkarken bu konuda resmi bir açıklama yapmak artık şart oldu gibi gözüküyor. Aksi halde bazı partilerle halen pazarlık masasında olduğunuz algısı yaratılacak uyarma ihtiyacı hissettik…
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Sayın Mehmet AKTUNÇ, genel seçimlerde UBP milletvekili aday adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Seçmen umarız artık denenmişlerden yana değil de genç ve vizyon sahibi olanları tercih eder de kim bilir belki de ülkenin kötü giden kaderinin de önüne geçilmiş olur…
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Sayın Gazi GÜNEY, süt ürünleri konusunda kooperatifin altında fiyatlarla rekabet oluşturmanız tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bir de kapıya hizmet götürdüğünüz göz önüne alınınca umarız vatandaş da bunun kıymetini iyi anlar ve üreticiye tam destek verir…
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Sayın Dursun OĞUZ, 13’ncü maaşı konuşmanın sırası değil diye açıklama yaptınız ama bir çok çalışan parayı özel bankalardan alıp harcadı bile! Bu para zamanında ödenmezse artık neler olur siz çok daha iyi bilirsiniz değil mi?
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Sayın Ahmet SOYALAN, ciddi bir bel fıtığı sıkıntısı yaşarken istirahat yerine polis alımlarının mülakatlarında bizzat bulunarak kimseye nefes aldırmadığınız konuşuluyor. Görev elbette kutsaldır ama sağlığı da hafife almamak gerek, gitti mi bir daha geri gelmesi epey zor oluyor. Büyük geçmiş olsun, acil şifalar dileriz…
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Sayın Sibel TATAR, çevre konusundaki hassasiyetiniz ve başlattığınız girişimler memnuniyetle takip ediliyor. Bu arada ülke genelinde bir seferberlik başlatırsanız eminiz ki duyarlı vatandaşlar etkinliklere tam destek vereceklerdir…
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Sayın Ali VOLKAN, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…
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Sayın Mine GÜRSES, sağlam bir Fenerli olduğunuz halde yakın bir kardeşinize 4 yıldızlı G.S. pastası hazırlatmak nasıl bir duyguydu dersiniz. Bir kez daha kader utansın diyelim artık.